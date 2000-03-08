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Раздел: Культура  
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Даша Астафьева снялась в необычном фотосете

Даша Астафьева снялась в необычном фотосетеПевицу искупали в комплиментах за роскошный образ.

В Инстаграме Даша Астафьева поделилась новыми черно-белыми фотографиями, на которых она запечатлена с непривычно темной помадой на губах в роскошном платье и обуви на массивном высоком каблуке.

Подписала Даша свои фото очень кратко: "Киев. Я люблю тебя...", а в ответ получила массу комплиментов и это только некоторые из них: "Потому что нельзя быть на свете красивой такой....", "Нереально круто!!!", "Боже, как красиво!!! Даша, ты невероятная!", "Не могу налюбоваться твоей красотой на этих фото!".

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В общей сложности, новые фотки Даши Астафьевой лайкнули около 23 тысяч инстаграм-пользователей.

Даша Астафьева снялась в необычном фотосете

Даша Астафьева снялась в необычном фотосете

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 Теги: Даша Астафьева, фотосессия

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Сегодня, 11:15 » Автор: Валерия Янобекова
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