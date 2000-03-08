Даша Астафьева снялась в необычном фотосете

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В Инстаграме Даша Астафьева поделилась новыми черно-белыми фотографиями, на которых она запечатлена с непривычно темной помадой на губах в роскошном платье и обуви на массивном высоком каблуке.Подписала Даша свои фото очень кратко: "Киев. Я люблю тебя...", а в ответ получила массу комплиментов и это только некоторые из них: "Потому что нельзя быть на свете красивой такой....", "Нереально круто!!!", "Боже, как красиво!!! Даша, ты невероятная!", "Не могу налюбоваться твоей красотой на этих фото!".В общей сложности, новые фотки Даши Астафьевой лайкнули около 23 тысяч инстаграм-пользователей.