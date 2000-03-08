Алина Гросу "засветила" голые ноги на свежем фото

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В Инстаграме Алина Гросу показала свежий кадр, на котором она запечатлена с обнаженными ногами в эффектном мини.Подписала Алина свое фото так: "#Ложь ... Каждый из нас в жизни, хоть раз обманул... Устраивая сюрприз или чтобы не обидеть... не ранить чувства человека.. а часто ли вы это делаете?".В ответ певица получила массу комментариев, в которых ее поклонники написали свое мнение по поводу того, как часто и по какой причине им приходится лгать. В большинстве своем комментаторы согласились, что ложь в их жизни так или иначе присутствует.Более пяти тысяч инстаграм-пользователей оценили новое фото Алины Гросу при помощи лайков, а также признались, что с нетерпением ждут премьеры песни "Ложь".