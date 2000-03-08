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Раздел: Культура  
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Вика из «НеАнгелов» очаровала своей улыбкой

Вика из «НеАнгелов» очаровала своей улыбкойСолистка группы "НеАнгелы" поделилась милым кадром в Инстаграме.

На новом снимке Виктория озаряет всех своей улыбкой. Подписала певица это фото словами из песни группы IOWA: "Доброе утро! Только улыбайся, улыбайся! Невесомости поверь и отдайся!".

В ответ Виктория получила множество приятных комплиментов и вот только некоторые из них: "Чудесное фото. Очень красиво.)", "Невероятно красивая Викуля!", "Такая красота от природы - шик!", "Шикарный вид!!!", а все остальные комментарии были написаны в таком же духе.

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За день улыбка Виктории на черно-белом фото собрала более пяти тысяч лайков от ее восторженных поклонников.

Вика из «НеАнгелов» очаровала своей улыбкой
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 Теги: НеАнгелы, Виктория, улыбка

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Сегодня, 14:23 » Автор: Валерия Янобекова
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