Вика из «НеАнгелов» очаровала своей улыбкой

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На новом снимке Виктория озаряет всех своей улыбкой. Подписала певица это фото словами из песни группы IOWA: "Доброе утро! Только улыбайся, улыбайся! Невесомости поверь и отдайся!".В ответ Виктория получила множество приятных комплиментов и вот только некоторые из них: "Чудесное фото. Очень красиво.)", "Невероятно красивая Викуля!", "Такая красота от природы - шик!", "Шикарный вид!!!", а все остальные комментарии были написаны в таком же духе.За день улыбка Виктории на черно-белом фото собрала более пяти тысяч лайков от ее восторженных поклонников.