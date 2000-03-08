Фанаты по достоинству оценили свежее фото Клочковой

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Новое черно-белое селфи, которым поделилась Яна Клочкова на своей страничке в Инстаграме, буквально произвело фурор. Более тысячи ее преданных подписчиков оценили снимок при помощи лайков, а в комментариях осыпали красотку комплиментами.Подписала олимпийская чемпионка свое селфи так: "Люблю черно-белые фотографии… По-моему, они выражают порой то, чего никогда не увидишь на цветных…"."Да, нет лишних красок, не отвлекает от главного! Очень классное фото и Вы!", "Замечательный кадр!", "Ах, какая женщина.....!", "Нельзя быть такой офигенной!)", - вот так отреагировала инстаграм-публика на новое фото Яны Клочковой.