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Раздел: Культура  
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Фанаты по достоинству оценили свежее фото Клочковой

Фанаты по достоинству оценили свежее фото КлочковойЯна Клочкова очаровала поклонников новым снимком.

Новое черно-белое селфи, которым поделилась Яна Клочкова на своей страничке в Инстаграме, буквально произвело фурор. Более тысячи ее преданных подписчиков оценили снимок при помощи лайков, а в комментариях осыпали красотку комплиментами.

Подписала олимпийская чемпионка свое селфи так: "Люблю черно-белые фотографии… По-моему, они выражают порой то, чего никогда не увидишь на цветных…".

Фанаты по достоинству оценили свежее фото Клочковой


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"Да, нет лишних красок, не отвлекает от главного! Очень классное фото и Вы!", "Замечательный кадр!", "Ах, какая женщина.....!", "Нельзя быть такой офигенной!)", - вот так отреагировала инстаграм-публика на новое фото Яны Клочковой.
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 Теги: Яна Клочкова, селфи

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Сегодня, 15:41 » Автор: Валерия Янобекова
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