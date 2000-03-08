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Раздел: Культура  
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В Сети раскрыли подробности финала «Игры престолов»

В Сети раскрыли подробности финала «Игры престолов»Главные персонажи будут умирать один за другим.

Пока поклонники «Игры престолов» (Game Of Thrones) гадают, погибнет ли в новом сезоне сериала Арья Старк и кто же в итоге окажется на Железном Троне, одно можно сказать точно: в заключительном сезоне шоу будет немало смертей. Как рассказала вице-президент HBO Франческа Орси, в финальном эпизоде восьмого сезона многосерийной картины многие главные герои погибнут.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.net.

Она также поведала, что актеры, прочитав сценарий финальных эпизодов (а показали им его совсем недавно, собрав всех вместе), отреагировали весьма эмоционально.

Прочитав последние фразы, они разразились слезами. А затем в течение 15 минут они аплодировали,— рассказала она.

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Теперь главной интригой остается вопрос, кого же имела в виду Орси, называя их главными персонажами сериала: Арью Старк, Джона Сноу, Дeйенерис Таргариен, Тириона Ланнистера или же и вовсе драконов? Узнают это зрители, увы, не так уж и скоро — выход восьмого сезона шоу намечен на апрель 2019 года.


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 Теги: Игра Престолов, финал

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Сегодня, 19:10 » Автор: Едгар Букмирза
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