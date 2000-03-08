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Раздел: Культура  
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В честь сериала «Игра Престолов» отчеканят серию монет

В честь сериала «Игра Престолов» отчеканят серию монетПродается монета в яркой упаковке по цене £99.99.

Королевский монетный двор начал выпуск серии монет, которые посвящены сериалу «Игра Престолов». Нумизматические продукты будут выпускаться вместе с марками от Королевской Почты.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unc.ua.

Монеты — медальоны отчеканены в форме ромба. На аверсе изделия изображена голова волка — это эмблема Дома Старков, самой северной династии Вестероса.

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На реверсе отчеканен девиз Дома — «Зима близко». Именно Старки предупреждают всех и каждого, что долгая и холодная зима близится.
Необычная нумизматическая новинка изготовлена из серебра 925 пробы, ее масса — 39,40 г, диаметр — 40 мм. Тираж — 1 500 штук.
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 Теги: Игра Престолов, монета

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Сегодня, 21:46 » Автор: Едгар Букмирза
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