Раздел: Культура
В честь сериала «Игра Престолов» отчеканят серию монет
Продается монета в яркой упаковке по цене £99.99.
Королевский монетный двор начал выпуск серии монет, которые посвящены сериалу «Игра Престолов». Нумизматические продукты будут выпускаться вместе с марками от Королевской Почты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unc.ua.
Монеты — медальоны отчеканены в форме ромба. На аверсе изделия изображена голова волка — это эмблема Дома Старков, самой северной династии Вестероса.
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На реверсе отчеканен девиз Дома — «Зима близко». Именно Старки предупреждают всех и каждого, что долгая и холодная зима близится.
Необычная нумизматическая новинка изготовлена из серебра 925 пробы, ее масса — 39,40 г, диаметр — 40 мм. Тираж — 1 500 штук.
Королевский монетный двор начал выпуск серии монет, которые посвящены сериалу «Игра Престолов». Нумизматические продукты будут выпускаться вместе с марками от Королевской Почты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unc.ua.
Монеты — медальоны отчеканены в форме ромба. На аверсе изделия изображена голова волка — это эмблема Дома Старков, самой северной династии Вестероса.
Читайте также: "Игра престолов" начала бить новые рекорды
На реверсе отчеканен девиз Дома — «Зима близко». Именно Старки предупреждают всех и каждого, что долгая и холодная зима близится.
Необычная нумизматическая новинка изготовлена из серебра 925 пробы, ее масса — 39,40 г, диаметр — 40 мм. Тираж — 1 500 штук.
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