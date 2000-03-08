Раздел: Культура
Анджелина Джоли вышла в свет в строгом образе
Для прогулки с дочерьми актриса выбрала деловой образ.
Теперь, когда Золотой глобус и Оскар позади, Анджелина Джоли может хорошенько отдохнуть в компании своих детей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на maximum.fm.
Что она, собственно, и сделала. На днях голливудскую диву вместе с дочерьми Захарой и Вивьен сфотографировали во время шопинга. Энджи несла в руках поддон с напитками, а ее дети - большие пакеты с покупками.
Для прогулки она выбрала деловой образ: бежевое классическое пальто и замшевые сапоги на каблуках. Наряд она дополнила солнцезащитными очками и серой сумкой.
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В сети ходят слухи, что Анджелина Джоли и Брэд Питт отложили свой бракоразводный процесс на целый год, поэтому экс-влюбленные официально еще женаты. Ранее инсайдер говорил, что актеры никак не могут прийти к компромиссу в вопросах распределения активов и воспитания детей, которых у пары шестеро: 16-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 12-летняя Захара и 11-летняя Шайло и 9-летние близнецы Нокс и Вивьен.
Теперь, когда Золотой глобус и Оскар позади, Анджелина Джоли может хорошенько отдохнуть в компании своих детей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на maximum.fm.
Что она, собственно, и сделала. На днях голливудскую диву вместе с дочерьми Захарой и Вивьен сфотографировали во время шопинга. Энджи несла в руках поддон с напитками, а ее дети - большие пакеты с покупками.
Для прогулки она выбрала деловой образ: бежевое классическое пальто и замшевые сапоги на каблуках. Наряд она дополнила солнцезащитными очками и серой сумкой.
Читайте также: Украинский мультфильм установил впечатляющий рекорд
В сети ходят слухи, что Анджелина Джоли и Брэд Питт отложили свой бракоразводный процесс на целый год, поэтому экс-влюбленные официально еще женаты. Ранее инсайдер говорил, что актеры никак не могут прийти к компромиссу в вопросах распределения активов и воспитания детей, которых у пары шестеро: 16-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 12-летняя Захара и 11-летняя Шайло и 9-летние близнецы Нокс и Вивьен.
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