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Раздел: Культура  
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Анджелина Джоли вышла в свет в строгом образе

Анджелина Джоли вышла в свет в строгом образеДля прогулки с дочерьми актриса выбрала деловой образ.

Теперь, когда Золотой глобус и Оскар позади, Анджелина Джоли может хорошенько отдохнуть в компании своих детей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на maximum.fm.

Что она, собственно, и сделала. На днях голливудскую диву вместе с дочерьми Захарой и Вивьен сфотографировали во время шопинга. Энджи несла в руках поддон с напитками, а ее дети - большие пакеты с покупками.

Для прогулки она выбрала деловой образ: бежевое классическое пальто и замшевые сапоги на каблуках. Наряд она дополнила солнцезащитными очками и серой сумкой.

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В сети ходят слухи, что Анджелина Джоли и Брэд Питт отложили свой бракоразводный процесс на целый год, поэтому экс-влюбленные официально еще женаты. Ранее инсайдер говорил, что актеры никак не могут прийти к компромиссу в вопросах распределения активов и воспитания детей, которых у пары шестеро: 16-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 12-летняя Захара и 11-летняя Шайло и 9-летние близнецы Нокс и Вивьен.
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 Теги: Анджелина Джоли, деловой образ

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Сегодня, 23:28 » Автор: Едгар Букмирза
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