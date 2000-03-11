Раздел: Культура
Валерий Меладзе рассказал, почему в его доме запрещено петь
Известный певец объяснил странный запрет.
В доме Валерия Меладзе никогда не поют. «Ни свои песни, ни других исполнителей, — признается музыкант, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
"Особенно это раздражает наших детей, причем абсолютно всех. Мы все любим проводить время дома в тишине и семейных разговорах, а не в песнях и плясках. Этого всего достаточно на сцене".
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Несмотря на особые правила в доме, Валерий старается быть добрым и внимательным, хотя временами ему и приходится «включать» строгого отца.
В доме Валерия Меладзе никогда не поют. «Ни свои песни, ни других исполнителей, — признается музыкант, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
"Особенно это раздражает наших детей, причем абсолютно всех. Мы все любим проводить время дома в тишине и семейных разговорах, а не в песнях и плясках. Этого всего достаточно на сцене".
Читайте также: Певец из Ямайки собирается отсудить у Майли Сайрус 300 млн долларов
Несмотря на особые правила в доме, Валерий старается быть добрым и внимательным, хотя временами ему и приходится «включать» строгого отца.
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