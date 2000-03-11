Валерий Меладзе рассказал, почему в его доме запрещено петь

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Известный российский певец Валерий Меладзе подал официальное заявление на развод со своей супругой Ириной. До недавнего времени в Интернете ходило лишь огромное количество слухов о том, что 48-летний исполнитель разводится с матерью своих детей. Но недавно появились официальные подтверждения этом слухам.