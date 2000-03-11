Раздел: Культура
Alyosha показала измененную внешность
Певица изменила цвет волос.
Украинская певица Alyosha (настоящее имя Елена Кучер-Тополя) с приходом весны решила освежить свой образ и решилась на эксперименты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Alyosha решила изменить цвет волос. Фото в новом образе звезда показала в своем Instagram.
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Артистка, которая долгое время была блондинкой, теперь стала русая. Фанаты расхвалили новый стиль Alyosha и засыпали ее комплиментами.
Украинская певица Alyosha (настоящее имя Елена Кучер-Тополя) с приходом весны решила освежить свой образ и решилась на эксперименты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Alyosha решила изменить цвет волос. Фото в новом образе звезда показала в своем Instagram.
Читайте также: Валерий Меладзе рассказал, почему в его доме запрещено петь
Артистка, которая долгое время была блондинкой, теперь стала русая. Фанаты расхвалили новый стиль Alyosha и засыпали ее комплиментами.
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