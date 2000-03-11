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Раздел: Культура  
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Alyosha показала измененную внешность

Alyosha показала измененную внешность Певица изменила цвет волос.

Украинская певица Alyosha (настоящее имя Елена Кучер-Тополя) с приходом весны решила освежить свой образ и решилась на эксперименты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Alyosha решила изменить цвет волос. Фото в новом образе звезда показала в своем Instagram.

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Артистка, которая долгое время была блондинкой, теперь стала русая. Фанаты расхвалили новый стиль Alyosha и засыпали ее комплиментами.

Alyosha показала измененную внешность
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 Теги: Alyosha, внешность

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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