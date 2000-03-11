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Раздел: Культура  
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Хайди Клум вышла на публику в сверкающем платье

Хайди Клум вышла на публику в сверкающем платье Звезда продемонстрировала стройную фигуру.

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум на днях появилась на красной дорожке в Лос-Анджелесе, посетив вечеринку от шоу "Америка ищет таланты". К слову, звезда также является судьей на проекте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Красавица продемонстрировала невероятно пикантный и роскошный образ - Хайди выбрала серебристое сияющее платье на бретелях от австралийского фэшн-дизайнера Alex Perry.

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Образ Хайди дополнила длинными серебряными серьгами, а также босоножками.

Хайди Клум вышла на публику в сверкающем платье
Хайди Клум вышла на публику в сверкающем платье
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 Теги: Хайди Клум, платье

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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