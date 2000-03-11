Раздел: Культура
Хайди Клум вышла на публику в сверкающем платье
Звезда продемонстрировала стройную фигуру.
Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум на днях появилась на красной дорожке в Лос-Анджелесе, посетив вечеринку от шоу "Америка ищет таланты". К слову, звезда также является судьей на проекте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Красавица продемонстрировала невероятно пикантный и роскошный образ - Хайди выбрала серебристое сияющее платье на бретелях от австралийского фэшн-дизайнера Alex Perry.
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Образ Хайди дополнила длинными серебряными серьгами, а также босоножками.
Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум на днях появилась на красной дорожке в Лос-Анджелесе, посетив вечеринку от шоу "Америка ищет таланты". К слову, звезда также является судьей на проекте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Красавица продемонстрировала невероятно пикантный и роскошный образ - Хайди выбрала серебристое сияющее платье на бретелях от австралийского фэшн-дизайнера Alex Perry.
Читайте также: Валерий Меладзе рассказал, почему в его доме запрещено петь
Образ Хайди дополнила длинными серебряными серьгами, а также босоножками.
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