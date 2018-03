Бейонсе и Джей Зи показали совместное видео

Больше 6 млн просмотров за пару дней собрало короткое романтическое видео американских музыкантов Бейонсе и Джей Зи, в котором показываются кадры домашнего видео артистов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком Этот клип длится около минуты и называется OTR II. Он является своеобразным попурри из отрывков семейного видео звездной пары. Видео создано в поддержку мирового турне Бейонсе и Джей Зи On The Run 2, которое начнется 6 июня этого года. Артисты планируют посетить 15 городов Европы и 21 город Северной Америки.Клип снят на песню I’m Still in Love With You Марши Айткен. Он вызвал огромный интерес среди пользователей сети. Пресса предполагает, что, выпустив такой клип, артисты опровергли слухи о кризисе в своих семейных отношениях.К слову, сплетни спровоцировала сама артистка, которая откровенно поделилась с поклонниками своей болью. Из альбома Бейонсе Lemonade мир узнал об изменах мужа певицы, через которые она все же переступила и простила его.Слова Бейонсе впоследствии подтвердил сам Джей Зи, который утверждал, что искренне раскаялся. Несмотря на кризис в отношениях, супруги нашли в себе силы сохранить брак и даже стали родителями двойни. Трогательный совместный клип дает понять фанатам, что звезды, как и прежде, вместе и счастливы.Отметим, что первый совместный тур Бейонсе и Джей Зи состоялся в 2014 году и стал самым кассовым в истории мировой музыки, ведь собрал почти $110 млн.