Раздел: Культура
Бейонсе и Джей Зи показали совместное видео
Звёздная пара снялась в небольшом трогательном клипе.
Больше 6 млн просмотров за пару дней собрало короткое романтическое видео американских музыкантов Бейонсе и Джей Зи, в котором показываются кадры домашнего видео артистов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Этот клип длится около минуты и называется OTR II. Он является своеобразным попурри из отрывков семейного видео звездной пары. Видео создано в поддержку мирового турне Бейонсе и Джей Зи On The Run 2, которое начнется 6 июня этого года. Артисты планируют посетить 15 городов Европы и 21 город Северной Америки.
Клип снят на песню I’m Still in Love With You Марши Айткен. Он вызвал огромный интерес среди пользователей сети. Пресса предполагает, что, выпустив такой клип, артисты опровергли слухи о кризисе в своих семейных отношениях.
К слову, сплетни спровоцировала сама артистка, которая откровенно поделилась с поклонниками своей болью. Из альбома Бейонсе Lemonade мир узнал об изменах мужа певицы, через которые она все же переступила и простила его.
Слова Бейонсе впоследствии подтвердил сам Джей Зи, который утверждал, что искренне раскаялся. Несмотря на кризис в отношениях, супруги нашли в себе силы сохранить брак и даже стали родителями двойни. Трогательный совместный клип дает понять фанатам, что звезды, как и прежде, вместе и счастливы.
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Отметим, что первый совместный тур Бейонсе и Джей Зи состоялся в 2014 году и стал самым кассовым в истории мировой музыки, ведь собрал почти $110 млн.
Больше 6 млн просмотров за пару дней собрало короткое романтическое видео американских музыкантов Бейонсе и Джей Зи, в котором показываются кадры домашнего видео артистов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Этот клип длится около минуты и называется OTR II. Он является своеобразным попурри из отрывков семейного видео звездной пары. Видео создано в поддержку мирового турне Бейонсе и Джей Зи On The Run 2, которое начнется 6 июня этого года. Артисты планируют посетить 15 городов Европы и 21 город Северной Америки.
Клип снят на песню I’m Still in Love With You Марши Айткен. Он вызвал огромный интерес среди пользователей сети. Пресса предполагает, что, выпустив такой клип, артисты опровергли слухи о кризисе в своих семейных отношениях.
К слову, сплетни спровоцировала сама артистка, которая откровенно поделилась с поклонниками своей болью. Из альбома Бейонсе Lemonade мир узнал об изменах мужа певицы, через которые она все же переступила и простила его.
Слова Бейонсе впоследствии подтвердил сам Джей Зи, который утверждал, что искренне раскаялся. Несмотря на кризис в отношениях, супруги нашли в себе силы сохранить брак и даже стали родителями двойни. Трогательный совместный клип дает понять фанатам, что звезды, как и прежде, вместе и счастливы.
Читайте также: Alyosha показала измененную внешность
Отметим, что первый совместный тур Бейонсе и Джей Зи состоялся в 2014 году и стал самым кассовым в истории мировой музыки, ведь собрал почти $110 млн.
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