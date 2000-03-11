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Регина Тодоренко рассказала о новых отношениях
Ведущая опровергла связь с Владом Топаловым, но призналась, что встречается с другим мужчиной.
Регина Тодоренко откровенно рассказала о изменениях в личной жизни и прокомментировала, что на самом деле между ней и Владом Топаловым, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
После того, как Регина Тодоренко в одном из интервью призналась, что больше не одинока, поклонники с нетерпением ждут новых подробностей ее личной жизни. Долгое время многие думали, что ведущая встречается с российским артистом Владом Топаловым. Общие фото, совместные поездки — все подержало догадки прессы об отношениях молодых людей. Однако в новом интервью девушка отметила, что они с певцом лишь друзья.
«С Владом нас связывают исключительно рабочие отношения. У нас еще один совместный проект с ним», — заявила Регина
Впрочем, молодой человек ведущей — тоже артист. Вместе они уже полгода, однако называть имя избранника Тодоренко пока не спешит.
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«Он актер, певец, телеведущий у него также есть свой бизнес. Мы встречаемся уже полгода. Правда, видимся редко, но это и хорошо — успеваем соскучиться друг по другу. Видимся, в основном, по ночам. Ревновать ему незачем. Я хорошая девочка. Мы уже живем вместе, даже завели совместное хозяйство. Игуану, например», — рассказала Регина.
Регина Тодоренко откровенно рассказала о изменениях в личной жизни и прокомментировала, что на самом деле между ней и Владом Топаловым, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
После того, как Регина Тодоренко в одном из интервью призналась, что больше не одинока, поклонники с нетерпением ждут новых подробностей ее личной жизни. Долгое время многие думали, что ведущая встречается с российским артистом Владом Топаловым. Общие фото, совместные поездки — все подержало догадки прессы об отношениях молодых людей. Однако в новом интервью девушка отметила, что они с певцом лишь друзья.
«С Владом нас связывают исключительно рабочие отношения. У нас еще один совместный проект с ним», — заявила Регина
Впрочем, молодой человек ведущей — тоже артист. Вместе они уже полгода, однако называть имя избранника Тодоренко пока не спешит.
Читайте также: Хайди Клум вышла на публику в сверкающем платье
«Он актер, певец, телеведущий у него также есть свой бизнес. Мы встречаемся уже полгода. Правда, видимся редко, но это и хорошо — успеваем соскучиться друг по другу. Видимся, в основном, по ночам. Ревновать ему незачем. Я хорошая девочка. Мы уже живем вместе, даже завели совместное хозяйство. Игуану, например», — рассказала Регина.
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