Александр Рыбак признался, почему он снова поедет на Евровидение

Норвежский певец, скрипач и композитор Александр Рыбак победил в финале национального отбора и снова представит Норвегию на конкурсе Евровидение 2018. Он представит Норвегию в Лиссабоне. Певец выступит на Евровидении с авторской композицией "That's How You Write A Song", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Tochka.net Отметим, артист уже триумфально победил на Евровидении 2009 с песней "Fairytale".Рыбак был приятно шокированным, когда его назвали победителем на сцене в Осло. И рассказал, почему решил принять участие в конкурсе еще раз:"Я услышал свое имя и не мог понять значит ли это, что я вылетел или я буду представлять страну в Лиссабоне? Спасибо всем кто голосовал за меня! Я знаю, это будет сложно. Шансы, что один и тот же артист выиграет конкурс дважды, невелики. Это удалось только ирландскому певцу Джонни Логану. Вы знаете, у нас с ним день рождение в один день. Я просто хочу сделать все возможное, чтобы Норвегия гордилась мною!"Текст песни That's How You Write A Song, написанный самим исполнителем, связан с верой в себя и в свои собственные идеи: "В моей песне есть очень важный посыл для людей: нам нужно верить в себя и развивать свой талант! У многих людей есть идеи, но они думают, сомневаются, не верят в себя. Вот таких людей нужно поддерживать! И конечно, всегда нужно верить в победу!"