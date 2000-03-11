Раздел: Культура
Даша Астафьева поделилась забавными детскими фото
Певица очаровала поклонников редкими фотографиями из далекого детства.
В Инстаграме Даша Астафьева поделилась старыми черно-белыми фотографиями, на которых она запечатлена совсем еще маленькой.
Также, певица показала снимок, где она вместе со своими родителями, подписала Дария этот семейный кадр так: "Один человек на фото, подмочил репутацию всей семье!".
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В комментариях подписчики отметили, что когда Астафьева была ребенком, ее можно было легко спутать с мальчиком. А еще Даша невероятно похожа на свою маму - буквально ее копия.
В Инстаграме Даша Астафьева поделилась старыми черно-белыми фотографиями, на которых она запечатлена совсем еще маленькой.
Также, певица показала снимок, где она вместе со своими родителями, подписала Дария этот семейный кадр так: "Один человек на фото, подмочил репутацию всей семье!".
Читайте также: В Сети раскрыли подробности финала «Игры престолов»
В комментариях подписчики отметили, что когда Астафьева была ребенком, ее можно было легко спутать с мальчиком. А еще Даша невероятно похожа на свою маму - буквально ее копия.
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