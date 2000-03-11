Как две капли: Милла Йовович показала младшую дочь

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В Instagram Милла Йовович поделилась новым фото своей младшей дочери Дашиэл Иден, которой в апреле этого года исполнится три года.Девочка невероятно похожа на свою звездную маму, а фанаты Миллы и вовсе назвали ее "куколкой". Буквально за ночь фотография младшей дочурки Йовович была оценена 115 с лишним тысячами инстаграм-пользователей.Также, Милла показала фото без макияжа, на котором она продемонстрировала пучок редиски, выросший на ее огороде. Отсутствие маникюра и грязь под ногтями голливудской звезды несколько смутила ее подписчиков, но это не помешало им нажать на сердечко под фото более 97 тысяч раз.