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Раздел: Культура  
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Санта Димопулос поразила дерзкой красотой

Санта Димопулос поразила дерзкой красотой Певица предстала перед публикой в бюстгальтере и кожаных брюках.

Санта осчастливила мужскую часть своих подписчиков в социальной сети, выложив снимок, на котором она выглядит дерзко и сексуально. Чего только стоит ее яркий макияж и полупрозрачное кружевное белье.

Всеобщий восторг фолловеры выразили в комментариях: "Разносторонняя, без лишнего пафоса, милая, очень красивая и успешная девушка!", "Вы прекрасная, умная, порядочная, жизнерадостная, красивая, дарящая любовь близким и друзьям, человечек!!!", "Просто невероятная!", "Нет слов... самая лучшая!!!" и все остальные отзывы о внешнем виде Димопулос такие же положительные.

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Всего за три часа после публикации этого снимка более 8 тысяч поклонников Санты нажали на сердечко под ним.

Санта Димопулос поразила дерзкой красотой
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 Теги: Санта Димопулос, дерзкая

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Сегодня, 16:52 » Автор: Валерия Янобекова
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