» » Катя Бужинская побаловала мужчин, оголив плечи
Раздел: Культура  
0

Катя Бужинская побаловала мужчин, оголив плечи

Катя Бужинская побаловала мужчин, оголив плечиПевицу искупали в комплиментах за романтичный образ.

В Инстаграме Катерина Бужинская поделилась новой фотографией, на которой она запечатлена в розовом платьице с открытыми плечами.

В подписи к фото певица поздоровалась со своими поклонниками, на что в ответ получила много взаимных сообщений.

Нежный и романтичный образ многодетной мамочки-звезды собрал множество положительных откликов, вот некоторые из них: "Цвет платья очень вам подходит. Веет добротой и нежностью.", "Вы очень красивая, привлекательная и захватывающая!", "Красивое фото".

Читайте также: Александр Рыбак признался, почему он снова поедет на Евровидение

К слову, Катя Бужинская дополняет все свои последние фото хештегом #Королевавдохновения и для многих своих фолловеров действительно является потрясающей вдохновительницей.

Катя Бужинская побаловала мужчин, оголив плечи
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Катя Бужинская, комплименты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:39 » Автор: Валерия Янобекова
     1435
     0

Похожие новости по теме

Катя Бужинская заинтриговала новым фото Катя Бужинская заинтриговала новым фото

Певица поделилась новой фотографией в Инстаграме, которая взволновала ее подписчиков.

Катя Бужинская восхитила пышным бюстом Катя Бужинская восхитила пышным бюстом

Певица выложила в Сеть очень красивое фото, от которого ее поклонники не могут оторвать глаз.

Катя Бужинская поразила красотой на свежем фото Катя Бужинская поразила красотой на свежем фото

Певицу осыпали комплиментами за сногсшибательный внешний вид.

Катя Бужинская очаровала нежной фотографией Катя Бужинская очаровала нежной фотографией

Певица поделилась в соцсетях новой фотографией, которая восхитила публику.

Катя Бужинская поделилась нескромным фото Катя Бужинская поделилась нескромным фото

Певица похвасталась пышным бюстом на новом снимке.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх