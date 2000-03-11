Катя Бужинская побаловала мужчин, оголив плечи

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В Инстаграме Катерина Бужинская поделилась новой фотографией, на которой она запечатлена в розовом платьице с открытыми плечами.В подписи к фото певица поздоровалась со своими поклонниками, на что в ответ получила много взаимных сообщений.Нежный и романтичный образ многодетной мамочки-звезды собрал множество положительных откликов, вот некоторые из них: "Цвет платья очень вам подходит. Веет добротой и нежностью.", "Вы очень красивая, привлекательная и захватывающая!", "Красивое фото".К слову, Катя Бужинская дополняет все свои последние фото хештегом #Королевавдохновения и для многих своих фолловеров действительно является потрясающей вдохновительницей.