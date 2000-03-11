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Раздел: Культура  
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Скандальный музыкант выпустил новую песню на украинском языке

Скандальный музыкант выпустил новую песню на украинском языкеМногим песня не понравилась.

Исполнитель украинского происхождения Иван Дорн совместно с казахским певцом Галымжан Молданазаром записали новую композицию под названием "KAIDA".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.

Трек певцы записали на двух языках - украинском и казахском, впервые создав, по их словам, мультикультурный фичеринг. Главными цветами обложки композиции артисты выбрали желтый и синий - цвета украинского флага и флага Казахстана.

"Так просто, свободно и быстро мне не писалось еще ни с кем. Фит получился абсолютно неординарным для нас обоих! Как только я услышал его первые работы, то сразу захотел с ним посотрудничать. Два года спустя мы, наконец-то, сели за фит", - отметил Дорн, комментируя свою новую работу журналистам издания The Flow.

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При этом мнения пользователей сети, которые первыми прослушали новую работу Дорна, существенно разошлись. В то время как одни называют трек бомбезным, другие считаю его "шлаком".

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 Теги: Дорн, песня

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Сегодня, 19:22 » Автор: Едгар Букмирза
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