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Раздел: Культура  
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Известная украинская актриса опубликовала фото без макияжа

Известная украинская актриса опубликовала фото без макияжаИзвестная актриса опубликовала свое фото в Instagram.

Народная артистка Украины Ольга Сумская приятно удивила своих почитателей, не постеснявшись показать, как она выглядит без макияжа.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

По снимку видно, что 51-летняя Ольга Сумская сфотографировалась в поезде в окрестностях Славянска, что в Донецкой области, если верить геотаргетингу. На ней бейсболка, кожаная куртка, а на лице не видно следов косметики.

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Подписчики актрисы в социальной сети отметили, что она великолепно выглядит, а без макияжа, она еще прекрасней.

Известная украинская актриса опубликовала фото без макияжа


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 Теги: без макияжа, Ольга Сумська

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Сегодня, 21:09 » Автор: Едгар Букмирза
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