Раздел: Культура
Известная украинская актриса опубликовала фото без макияжа
Известная актриса опубликовала свое фото в Instagram.
Народная артистка Украины Ольга Сумская приятно удивила своих почитателей, не постеснявшись показать, как она выглядит без макияжа.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
По снимку видно, что 51-летняя Ольга Сумская сфотографировалась в поезде в окрестностях Славянска, что в Донецкой области, если верить геотаргетингу. На ней бейсболка, кожаная куртка, а на лице не видно следов косметики.
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Подписчики актрисы в социальной сети отметили, что она великолепно выглядит, а без макияжа, она еще прекрасней.
Народная артистка Украины Ольга Сумская приятно удивила своих почитателей, не постеснявшись показать, как она выглядит без макияжа.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
По снимку видно, что 51-летняя Ольга Сумская сфотографировалась в поезде в окрестностях Славянска, что в Донецкой области, если верить геотаргетингу. На ней бейсболка, кожаная куртка, а на лице не видно следов косметики.
Читайте также: Известная актриса удивила поклонников фотографией без макияжа
Подписчики актрисы в социальной сети отметили, что она великолепно выглядит, а без макияжа, она еще прекрасней.
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