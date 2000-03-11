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Раздел: Культура  
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Лолита Милявская испугала новой прической

Лолита Милявская испугала новой прическойПевица решила изменить прическу.

С наступлением весны многие девушки решаются на смены в имидже. Не стала исключением и Лолита Милявская, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Певица отправилась к парикмахеру. Только демонстрировать новую прическу звезда не стала.

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Вместо этого Лолита зачесала волосы на лицо, став похожей на девочку из фильма «Звонок».

Лолита Милявская испугала новой прической
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 Теги: Лолита Милявская, причёска

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Сегодня, 01:39 » Автор: Татьяна Ларина
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