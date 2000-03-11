Раздел: Культура
Лолита Милявская испугала новой прической
Певица решила изменить прическу.
С наступлением весны многие девушки решаются на смены в имидже. Не стала исключением и Лолита Милявская, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Певица отправилась к парикмахеру. Только демонстрировать новую прическу звезда не стала.
Читайте также: Лолита Милявская рискнула сфоткаться без макияжа
Вместо этого Лолита зачесала волосы на лицо, став похожей на девочку из фильма «Звонок».
С наступлением весны многие девушки решаются на смены в имидже. Не стала исключением и Лолита Милявская, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Певица отправилась к парикмахеру. Только демонстрировать новую прическу звезда не стала.
Читайте также: Лолита Милявская рискнула сфоткаться без макияжа
Вместо этого Лолита зачесала волосы на лицо, став похожей на девочку из фильма «Звонок».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
229
0
Оставьте свой комментарий