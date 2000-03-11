Раздел: Культура
Экс-ВиаГра поразила откровенным декольте
Певица очаровала своей красотой.
Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками новой фотографией. На снимке супруга Валерия Меладзе запечатлена в соблазнительном наряде, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Читайте также: 50-летняя Синди Кроуфорд поразила откровенным декольте
Альбина позировала в облегающем платье нежно-розового оттенка. Отметим, что соблазнительный наряд имел весьма пикантное декольте, а бюстгальтер артистка надевать не стала.
Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками новой фотографией. На снимке супруга Валерия Меладзе запечатлена в соблазнительном наряде, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Читайте также: 50-летняя Синди Кроуфорд поразила откровенным декольте
Альбина позировала в облегающем платье нежно-розового оттенка. Отметим, что соблазнительный наряд имел весьма пикантное декольте, а бюстгальтер артистка надевать не стала.
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