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Раздел: Культура  
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Экс-ВиаГра поразила откровенным декольте

Экс-ВиаГра поразила откровенным декольтеПевица очаровала своей красотой.

Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками новой фотографией. На снимке супруга Валерия Меладзе запечатлена в соблазнительном наряде, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

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Альбина позировала в облегающем платье нежно-розового оттенка. Отметим, что соблазнительный наряд имел весьма пикантное декольте, а бюстгальтер артистка надевать не стала.

Экс-ВиаГра поразила откровенным декольте
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 Теги: Альбина Джанабаева, декольте

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Сегодня, 08:51 » Автор: Татьяна Ларина
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