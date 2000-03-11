Раздел: Культура
Бывшая невеста Козловского выложила в Сеть пикантное фото
Рамина Эсхакзай выставила напоказ пышную грудь.
На своей страничке в Инстграме бывшая невеста Виталия Козловского поделилась откровенным снимком, на котором она запечатлена в черном платье с глубоким декольте.
Для пущей привлекательности Рамина оголила плечо и выставила напоказ коленку. Подписала она этот снимок так: "Сегодня целый день ковырялась на youtube, доделывала первый выпуск «Ходят слухи», в итоге испортила все видео, придётся переделывать((( Кто ещё не подписался на канал, обязательно подпишитесь! Мне очень нужна ваша поддержка!".
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"Ты восхитительно прекрасна, Твоей нет ярче красоты!", "Достойна восхищения!!! Яркая!!!", "Изумительно красивая девушка!!!", "Очень красивая!" - такими комплиментами осыпали Рамину в комментариях под ее пикантным фото.
На своей страничке в Инстграме бывшая невеста Виталия Козловского поделилась откровенным снимком, на котором она запечатлена в черном платье с глубоким декольте.
Для пущей привлекательности Рамина оголила плечо и выставила напоказ коленку. Подписала она этот снимок так: "Сегодня целый день ковырялась на youtube, доделывала первый выпуск «Ходят слухи», в итоге испортила все видео, придётся переделывать((( Кто ещё не подписался на канал, обязательно подпишитесь! Мне очень нужна ваша поддержка!".
Читайте также: Катя Осадчая удивила весенним образом
"Ты восхитительно прекрасна, Твоей нет ярче красоты!", "Достойна восхищения!!! Яркая!!!", "Изумительно красивая девушка!!!", "Очень красивая!" - такими комплиментами осыпали Рамину в комментариях под ее пикантным фото.
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