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Раздел: Культура  
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Бывшая невеста Козловского выложила в Сеть пикантное фото

Бывшая невеста Козловского выложила в Сеть пикантное фотоРамина Эсхакзай выставила напоказ пышную грудь.

На своей страничке в Инстграме бывшая невеста Виталия Козловского поделилась откровенным снимком, на котором она запечатлена в черном платье с глубоким декольте.

Для пущей привлекательности Рамина оголила плечо и выставила напоказ коленку. Подписала она этот снимок так: "Сегодня целый день ковырялась на youtube, доделывала первый выпуск «Ходят слухи», в итоге испортила все видео, придётся переделывать((( Кто ещё не подписался на канал, обязательно подпишитесь! Мне очень нужна ваша поддержка!".

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"Ты восхитительно прекрасна, Твоей нет ярче красоты!", "Достойна восхищения!!! Яркая!!!", "Изумительно красивая девушка!!!", "Очень красивая!" - такими комплиментами осыпали Рамину в комментариях под ее пикантным фото.

Бывшая невеста Козловского выложила в Сеть пикантное фото
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 Теги: Рамина Эсхакзай, фигура

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Сегодня, 10:21 » Автор: Валерия Янобекова
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