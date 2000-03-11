Бывшая невеста Козловского выложила в Сеть пикантное фото

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На своей страничке в Инстграме бывшая невеста Виталия Козловского поделилась откровенным снимком, на котором она запечатлена в черном платье с глубоким декольте.Для пущей привлекательности Рамина оголила плечо и выставила напоказ коленку. Подписала она этот снимок так: "Сегодня целый день ковырялась на youtube, доделывала первый выпуск «Ходят слухи», в итоге испортила все видео, придётся переделывать((( Кто ещё не подписался на канал, обязательно подпишитесь! Мне очень нужна ваша поддержка!"."Ты восхитительно прекрасна, Твоей нет ярче красоты!", "Достойна восхищения!!! Яркая!!!", "Изумительно красивая девушка!!!", "Очень красивая!" - такими комплиментами осыпали Рамину в комментариях под ее пикантным фото.