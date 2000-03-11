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Раздел: Культура  
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MamaRika поделилась забавным семейным селфи

MamaRika поделилась забавным семейным селфиMamaRika сфотографировалась со своим женихом, лежа на кровати.

В Инстаграме украинская певица поделилась новой семейной фотографией, на которую без улыбки смотреть невозможно. Так как жених Анастасии Кочетовой - профессиональный актер и юморист, для селфи с ней он выбрал наиболее "удачную" позу.

Подписала певица семейный кадр так: "Вы же любите мимишные, няшные селфи. В нашей семье это выглядит именно так!". В комментариях фолловеры Насти написали много хвалебных сообщений, восторгаясь ее чувством юмора.

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Более шести тысяч подписчиков певицы оценили ее новое семейное селфи лайками.

MamaRika поделилась забавным семейным селфи
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 Теги: MamaRika, Середа

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Сегодня, 12:20 » Автор: Валерия Янобекова
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