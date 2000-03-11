MamaRika поделилась забавным семейным селфи

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В Инстаграме украинская певица поделилась новой семейной фотографией, на которую без улыбки смотреть невозможно. Так как жених Анастасии Кочетовой - профессиональный актер и юморист, для селфи с ней он выбрал наиболее "удачную" позу.Подписала певица семейный кадр так: "Вы же любите мимишные, няшные селфи. В нашей семье это выглядит именно так!". В комментариях фолловеры Насти написали много хвалебных сообщений, восторгаясь ее чувством юмора.Более шести тысяч подписчиков певицы оценили ее новое семейное селфи лайками.