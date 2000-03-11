» » Слава Каминская поделилась новым фото с сыном
Раздел: Культура  
0

Слава Каминская поделилась новым фото с сыном

Слава Каминская поделилась новым фото с сыномСолистка группы "НеАнгелы" показала свежее семейное фото.

Слава Каминская сфотографировалась с сыном Леонардом и поделилась снимком в Инстаграме.

Подписала певица фото с сыном так: "Что для вас неприемлемо в воспитании детей?", на что подписчики стали бурно отвечать, указывая, что именно они не приемлют в воспитании собственных детей: "Бить! Врать! Оскорблять!", "Крик родителей!", "Пить алкоголь, курить, критиковать ребенка и ссориться при ребенке.", "Для меня неприемлемо обещать что-то ребёнку и не делать этого." и так далее.

Читайте также: Известный певец сделал каминг-аут во время концерта

За три часа с момента публикации новое фото певицы с ее старшим ребенком собрало более 11 тысяч лайков.

Слава Каминская поделилась новым фото с сыном
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Слава Каминская, сын

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:39 » Автор: Валерия Янобекова
     596
     0

Похожие новости по теме

Слава Каминская показала новое семейное фото Слава Каминская показала новое семейное фото

Певица показала, как провела время с детьми в свой выходной.

Слава Каминская показала атмосферное семейное фото Слава Каминская показала атмосферное семейное фото

Певица растрогала подписчиков в Инстаграме новой фотографией из личного фотоальбома.

Слава Каминская показала нежное фото с сыном Слава Каминская показала нежное фото с сыном

Певица вернулась из отпуска, который провела на одном из Мальдивских островов, и тут же сфотографировалась с сыном.

Солистка Солистка "НеАнгелов" показала новые фото подросших детей

Слава Каминская любую свободную минуту уделяет своим деткам - сыну Леонарду и дочери Лауре.

Слава из «НеАнгелов» показала забавное фото с сыном Слава из «НеАнгелов» показала забавное фото с сыном

Певица порадовала поклонников фотографией со своим подросшим сыночком.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх