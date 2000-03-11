Слава Каминская поделилась новым фото с сыном

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Слава Каминская сфотографировалась с сыном Леонардом и поделилась снимком в Инстаграме.Подписала певица фото с сыном так: "Что для вас неприемлемо в воспитании детей?", на что подписчики стали бурно отвечать, указывая, что именно они не приемлют в воспитании собственных детей: "Бить! Врать! Оскорблять!", "Крик родителей!", "Пить алкоголь, курить, критиковать ребенка и ссориться при ребенке.", "Для меня неприемлемо обещать что-то ребёнку и не делать этого." и так далее.За три часа с момента публикации новое фото певицы с ее старшим ребенком собрало более 11 тысяч лайков.