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Раздел: Культура  
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Катя Кухар удивила откровенным образом

Катя Кухар удивила откровенным образомПрима-балерина показала фото в пикантном концертном наряде.

Судья проекта "Танцы со звездами" похвасталась новым фото в Инстаграме, на котором она запечатлена в оригинальном платье, подчеркивающем ее стройный стан и грудь.

Подписала прима-балерина свое фото так:

"Мы- над бездною ступени,
Дети мрака, солнца ждём:
Свет увидим-и, как тени,
Мы в лучах его умрём....".

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В комментариях под свежим снимком звезды украинского балета поклонники написали множество подобных комплиментов: "Восхитительные образы!", "Загадочно красиво...", "Секси))", "Удивительная красота...".

Катя Кухар удивила откровенным образом
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 Теги: Катя Кухар, образ

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Сегодня, 15:33 » Автор: Валерия Янобекова
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