Раздел: Культура
Катя Кухар удивила откровенным образом
Прима-балерина показала фото в пикантном концертном наряде.
Судья проекта "Танцы со звездами" похвасталась новым фото в Инстаграме, на котором она запечатлена в оригинальном платье, подчеркивающем ее стройный стан и грудь.
Подписала прима-балерина свое фото так:
"Мы- над бездною ступени,
Дети мрака, солнца ждём:
Свет увидим-и, как тени,
Мы в лучах его умрём....".
Читайте также: Лолита Милявская испугала новой прической
В комментариях под свежим снимком звезды украинского балета поклонники написали множество подобных комплиментов: "Восхитительные образы!", "Загадочно красиво...", "Секси))", "Удивительная красота...".
Судья проекта "Танцы со звездами" похвасталась новым фото в Инстаграме, на котором она запечатлена в оригинальном платье, подчеркивающем ее стройный стан и грудь.
Подписала прима-балерина свое фото так:
"Мы- над бездною ступени,
Дети мрака, солнца ждём:
Свет увидим-и, как тени,
Мы в лучах его умрём....".
Читайте также: Лолита Милявская испугала новой прической
В комментариях под свежим снимком звезды украинского балета поклонники написали множество подобных комплиментов: "Восхитительные образы!", "Загадочно красиво...", "Секси))", "Удивительная красота...".
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