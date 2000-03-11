Катя Кухар удивила откровенным образом

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Судья проекта "Танцы со звездами" похвасталась новым фото в Инстаграме, на котором она запечатлена в оригинальном платье, подчеркивающем ее стройный стан и грудь.Подписала прима-балерина свое фото так:"Мы- над бездною ступени,Дети мрака, солнца ждём:Свет увидим-и, как тени,Мы в лучах его умрём....".В комментариях под свежим снимком звезды украинского балета поклонники написали множество подобных комплиментов: "Восхитительные образы!", "Загадочно красиво...", "Секси))", "Удивительная красота...".