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Раздел: Культура  
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Знаменитая супермодель снялась в яркой фотосессии

Знаменитая супермодель снялась в яркой фотосессииХайди Клум приняла участи в роскошной фотосессии для журнала «Vogue»

Немецкая супермодель Хайди Клум поделилась серией эффектных снимков, которые были сделаны для российского издания «Vogue», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

На опубликованных кадрах она предстала в ярких образах. На одном она лежит в нижнем белье небесно-голубого цвета. На другом позирует в коротком платье в коричневый принт и в высоких сапогах, а на третьем демонстрирует яркий образ в длинном пальто красно-черного цвета.

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Поклонникам пришлась по душе столь эффектная фотосессия, и они одарили любимицу множеством лайков и комментариев.

Знаменитая супермодель снялась в яркой фотосессии
Знаменитая супермодель снялась в яркой фотосессии
Знаменитая супермодель снялась в яркой фотосессии
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 Теги: супермодель, Хайди Клум

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Сегодня, 22:44 » Автор: Татьяна Ларина
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