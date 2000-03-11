Раздел: Культура
Знаменитая супермодель снялась в яркой фотосессии
Хайди Клум приняла участи в роскошной фотосессии для журнала «Vogue»
Немецкая супермодель Хайди Клум поделилась серией эффектных снимков, которые были сделаны для российского издания «Vogue», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
На опубликованных кадрах она предстала в ярких образах. На одном она лежит в нижнем белье небесно-голубого цвета. На другом позирует в коротком платье в коричневый принт и в высоких сапогах, а на третьем демонстрирует яркий образ в длинном пальто красно-черного цвета.
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Поклонникам пришлась по душе столь эффектная фотосессия, и они одарили любимицу множеством лайков и комментариев.
Немецкая супермодель Хайди Клум поделилась серией эффектных снимков, которые были сделаны для российского издания «Vogue», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
На опубликованных кадрах она предстала в ярких образах. На одном она лежит в нижнем белье небесно-голубого цвета. На другом позирует в коротком платье в коричневый принт и в высоких сапогах, а на третьем демонстрирует яркий образ в длинном пальто красно-черного цвета.
Читайте также: Знаменитая теннисистка снялась в откровенной фотосессии
Поклонникам пришлась по душе столь эффектная фотосессия, и они одарили любимицу множеством лайков и комментариев.
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