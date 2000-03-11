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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян поделилась содержанием своего завещания

Ким Кардашьян поделилась содержанием своего завещания Звезда рассказала, что оставила инструкции по уходу на случай своей беспомощности.

Ким Кардашьян не перестает удивлять поклонников все новыми заявлениями. Так, в одном из недавних интервью звезда развеяла несколько слухов о себе и своей семье, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

37-летняя Ким поведала, что нередко главным критиком ее стиля выступает Канье Уэст. Она призналась, что он действительно запрещает ей носить большие солнцезащитные очки. Причем иногда супруг звезды отправляет ей такие просьбы даже по электронной почте.

"Он посылает мне вдохновляющие письма. И у него это отлично получается", — сказала она.

Ким Кардашьян рассказала, что написала в своем завещании и кто является главным критиком ее стиля Ким, которая известна своей любовью к провокационным снимкам в соцсетях, также отметила, что будет продолжать публиковать пикантные фотографии, несмотря на то, что она является матерью троих детей. В таком поведении она не видит ничего постыдного.

Кстати, звезда призналась, что уже позаботилась и о том, как она хочет выглядеть на смертном одре, и даже прописала в завещании то, как должны быть уложены ее волосы и какой ей должен быть сделан макияж.

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"Если буду настолько больна, что не смогу выражать свои мысли, я хочу, чтобы уж мои макияж, прическа и маникюр были идеальны. Я хочу выглядеть как можно лучше," — заключила она.
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 Теги: Ким Кардашьян, завещание

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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