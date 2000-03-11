Участники группы "Пикник" попали в тяжелое ДТП

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Лидер группы «Кино» в августе 1990 года погиб в автокатастрофе

Сейчас со звездной парой все хорошо. Знаменитые супруги Леонид Агутин и Анжелика Варум попали в ДТП в Кемеровской области.