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Раздел: Культура  
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Участники группы "Пикник" попали в тяжелое ДТП

Участники группы "Пикник" попали в тяжелое ДТП Автомобиль музыкантов столкнулся с Камазом.

Музыканты известной российской рок-группы "Пикник" попали в аварию во Владимирской области России. Об этом сообщается на странице музыкантов в соцсетях, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В сообщении говорится, что все музыканты живы и находятся в удовлетворительном состоянии. Они госпитализированы в Гусь-Хрустальном.

Официальный представитель группы Виктор Домбровский отметил, что музыканты получили тяжелые травмы.

По информации ГУ МЧС по Владимирской области РФ, авария произошла сегодня днем на 50-м километре автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. Автомобиль музыкантов столкнулся с КамАЗом.

"По предварительной информации, водитель кроссовера Honda CR-V выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КамАЗ и микроавтобусом Volkswagen", — сообщили в полиции.

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Группа "Пикник" была основана в 1978 году в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). С 1981 года лидером коллектива является Эдмунд Шклярский.
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 Теги: Пикник, авария

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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