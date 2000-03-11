Раздел: Культура
Участники группы "Пикник" попали в тяжелое ДТП
Автомобиль музыкантов столкнулся с Камазом.
Музыканты известной российской рок-группы "Пикник" попали в аварию во Владимирской области России. Об этом сообщается на странице музыкантов в соцсетях, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В сообщении говорится, что все музыканты живы и находятся в удовлетворительном состоянии. Они госпитализированы в Гусь-Хрустальном.
Официальный представитель группы Виктор Домбровский отметил, что музыканты получили тяжелые травмы.
По информации ГУ МЧС по Владимирской области РФ, авария произошла сегодня днем на 50-м километре автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. Автомобиль музыкантов столкнулся с КамАЗом.
"По предварительной информации, водитель кроссовера Honda CR-V выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КамАЗ и микроавтобусом Volkswagen", — сообщили в полиции.
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Группа "Пикник" была основана в 1978 году в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). С 1981 года лидером коллектива является Эдмунд Шклярский.
Музыканты известной российской рок-группы "Пикник" попали в аварию во Владимирской области России. Об этом сообщается на странице музыкантов в соцсетях, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В сообщении говорится, что все музыканты живы и находятся в удовлетворительном состоянии. Они госпитализированы в Гусь-Хрустальном.
Официальный представитель группы Виктор Домбровский отметил, что музыканты получили тяжелые травмы.
По информации ГУ МЧС по Владимирской области РФ, авария произошла сегодня днем на 50-м километре автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. Автомобиль музыкантов столкнулся с КамАЗом.
"По предварительной информации, водитель кроссовера Honda CR-V выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КамАЗ и микроавтобусом Volkswagen", — сообщили в полиции.
Читайте также: Известный рок-музыкант признался, что он оглох от громкой музыки
Группа "Пикник" была основана в 1978 году в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). С 1981 года лидером коллектива является Эдмунд Шклярский.
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