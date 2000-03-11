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Раздел: Культура  
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Леся Никитюк призналась, что делает по утрам

Леся Никитюк призналась, что делает по утрамГлавные правила телеведущей.

"Во сколько вы просыпаетесь, friends?" Таким вопросом ведущая заинтриговала своих фолловеров в Instagram Сама же капитан женской команды шоу "Хто зверху?" Леся Никитюк знает, как начинать день правильно. Очаровательная блондинка успевает все: снимается в шоу Нового канала, позирует на фотосессиях, занимается спортом. Как провести утро, чтобы бодрости хватило на весь день, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Начинайте утро со стакана воды

"Каждое утро я пью два стакана теплой воды с несколькими каплями лимонного сока. Это ускоряет метаболизм и помогает организму нормально функционировать в течение дня. За день выпиваю примерно два литра. Обожаю пить воду. Когда люди говорят, что невозможно пить так много, я отвечаю – это дело привычки. Однажды приучив себя, получите пользу на всю жизнь".

Очищайте организм с помощью клетчатки

"Чтобы выводить из организма токсины и шлаки, пару недель в месяц я каждое утро употребляю столовую ложку клетчатки семян льна. Она адсорбирует все вредные вещества".

Попробуйте тренироваться утром

"Всегда утром я делаю зарядку, если есть время – иду на тренировку или в бассейн. Это очень круто перезагружает мысли. Если спорт в начале дня не для вас, попробуйте медитацию. Недавно мне посоветовала эту практику Настя Беднякова. Скоро ждите рассказ об этом опыте в моем Instagram".

Позвоните маме

"Здесь без комментариев".

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Съешьте суперуглеводный завтрак

"Утром я позволяю себе все, что опасно есть вечером. Это, кстати, еще и рецепт стройности – в начале дня углеводы не откладываются на талии".
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 Теги: Леся Никитюк, утро

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Сегодня, 10:37 » Автор: Анна Мартынова
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