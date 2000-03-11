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Раздел: Культура  
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Маша Ефросинина показала редкое фото с мужем

Маша Ефросинина показала редкое фото с мужемВедущая не часто показывает супруга.

Муж Маши Ефросининой - не публичный человек, поэтому телеведущая редко выкладывает в Инстаграм фотографии, на которых запечатлена с ним, передает Хроника.инфо ос ссылкой на СобКор.

На этот раз Мария так обрадовала своих подписчиков в социальной сети, что от комплиментов ей нет отбоя. Она выложила атмосферное семейное фото с мужем Тимуром Хромаевым, которое уже успело собрать более 33 тысяч лайков.

На снимке Ефросинина запечатлена в объятиях мужа и выглядят они оба невероятно счастливыми.

"Очень "настоящая" фотография!", "Суперовая яркая фотка!", "Крутое позитивное фото!", "Идеальная пара! Глаз не отвести!", - массу подобных комментариев написали под семейным кадром звезды украинского ТВ ее преданные поклонники.

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К слову, брак Маши Ефросининой является одним из самых крепких в украинском шоу-бизнесе, на который ровняются многие люди.

Маша Ефросинина показала редкое фото с мужем
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 Теги: Маша Ефросинина, муж

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Сегодня, 12:23 » Автор: Анна Мартынова
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