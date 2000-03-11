Раздел: Культура
Маша Ефросинина показала редкое фото с мужем
Ведущая не часто показывает супруга.
Муж Маши Ефросининой - не публичный человек, поэтому телеведущая редко выкладывает в Инстаграм фотографии, на которых запечатлена с ним, передает Хроника.инфо ос ссылкой на СобКор.
На этот раз Мария так обрадовала своих подписчиков в социальной сети, что от комплиментов ей нет отбоя. Она выложила атмосферное семейное фото с мужем Тимуром Хромаевым, которое уже успело собрать более 33 тысяч лайков.
На снимке Ефросинина запечатлена в объятиях мужа и выглядят они оба невероятно счастливыми.
"Очень "настоящая" фотография!", "Суперовая яркая фотка!", "Крутое позитивное фото!", "Идеальная пара! Глаз не отвести!", - массу подобных комментариев написали под семейным кадром звезды украинского ТВ ее преданные поклонники.
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К слову, брак Маши Ефросининой является одним из самых крепких в украинском шоу-бизнесе, на который ровняются многие люди.
Муж Маши Ефросининой - не публичный человек, поэтому телеведущая редко выкладывает в Инстаграм фотографии, на которых запечатлена с ним, передает Хроника.инфо ос ссылкой на СобКор.
На этот раз Мария так обрадовала своих подписчиков в социальной сети, что от комплиментов ей нет отбоя. Она выложила атмосферное семейное фото с мужем Тимуром Хромаевым, которое уже успело собрать более 33 тысяч лайков.
На снимке Ефросинина запечатлена в объятиях мужа и выглядят они оба невероятно счастливыми.
"Очень "настоящая" фотография!", "Суперовая яркая фотка!", "Крутое позитивное фото!", "Идеальная пара! Глаз не отвести!", - массу подобных комментариев написали под семейным кадром звезды украинского ТВ ее преданные поклонники.
Читайте также: Маша Ефросинина показала редкое семейное фото
К слову, брак Маши Ефросининой является одним из самых крепких в украинском шоу-бизнесе, на который ровняются многие люди.
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