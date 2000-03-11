Раздел: Культура
Слава из «НеАнгелов» стала блондинкой
Такой певицу еще не видели.
Для тех, кто не знал, "рыженькая" из НеАнгелов от природы имеет красивый медный оттенок волос, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Недавно Слава в очередной раз напомнила своим подписчикам, что у нее натуральные и не крашенные волосы, но вдруг на днях она показала селфи в Инстаграме, на котором запечатлена со осветленными волосами.
А буквально час назад в соцсети Слава Каминская показала, как ей хорошо с новой прической и холодным блондом. Подписала свежее фото певица так: "Тяжело блондинкам или легко?".
С момента публикации прошло совсем чуть-чуть времени, а новое фото Каминской лайкнули почти 12 тысяч человек и, чудя по всему, это еще не предел.
"Слава, вы Богиня!!!", "Красота неописуемая!", "Очень красиво! сразу нежнее и женственнее!", "Невероятно красиво!!!!", - вот в таких комплиментах буквально искупали Славу за новый цвет волос и в целом образ, который изменился вместе с прической.
Больше не рыжая: Славу Каминскую осыпали комплиментами
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Также, Слава порадовала поклонников новым снимком с мужем.
Для тех, кто не знал, "рыженькая" из НеАнгелов от природы имеет красивый медный оттенок волос, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Недавно Слава в очередной раз напомнила своим подписчикам, что у нее натуральные и не крашенные волосы, но вдруг на днях она показала селфи в Инстаграме, на котором запечатлена со осветленными волосами.
А буквально час назад в соцсети Слава Каминская показала, как ей хорошо с новой прической и холодным блондом. Подписала свежее фото певица так: "Тяжело блондинкам или легко?".
С момента публикации прошло совсем чуть-чуть времени, а новое фото Каминской лайкнули почти 12 тысяч человек и, чудя по всему, это еще не предел.
"Слава, вы Богиня!!!", "Красота неописуемая!", "Очень красиво! сразу нежнее и женственнее!", "Невероятно красиво!!!!", - вот в таких комплиментах буквально искупали Славу за новый цвет волос и в целом образ, который изменился вместе с прической.
Больше не рыжая: Славу Каминскую осыпали комплиментами
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Также, Слава порадовала поклонников новым снимком с мужем.
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