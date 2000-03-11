Раздел: Культура
Ботфорты и мини: Оля Полякова удивила дерзким нарядом
Суперблондинка участвовала в съемках «Лиги Смеха».
Оля Полякова поделилась с подписчиками фотографией со съемок нового выпуска программы «Лига смеха». Для телесъемки в юмористическим шоу Суперблондинка выбрала весьма оригинальный образ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
Оля облачилась в мини-платье, декорированное стразами, бисером и пайетками, которое дополнила атласными ботфортами фиолетового оттенка.
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Также артистка воспользовалась париком с короткими волосами голубого оттенка. Голову певицы украсил оригинальный головной убор.
Оля Полякова поделилась с подписчиками фотографией со съемок нового выпуска программы «Лига смеха». Для телесъемки в юмористическим шоу Суперблондинка выбрала весьма оригинальный образ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
Оля облачилась в мини-платье, декорированное стразами, бисером и пайетками, которое дополнила атласными ботфортами фиолетового оттенка.
Читайте также: В бикини и ошейнике: Ким Кардашьян удивила дерзким нарядом
Также артистка воспользовалась париком с короткими волосами голубого оттенка. Голову певицы украсил оригинальный головной убор.
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