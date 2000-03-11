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Раздел: Культура  
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Ботфорты и мини: Оля Полякова удивила дерзким нарядом

Ботфорты и мини: Оля Полякова удивила дерзким нарядомСуперблондинка участвовала в съемках «Лиги Смеха».

Оля Полякова поделилась с подписчиками фотографией со съемок нового выпуска программы «Лига смеха». Для телесъемки в юмористическим шоу Суперблондинка выбрала весьма оригинальный образ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.

Оля облачилась в мини-платье, декорированное стразами, бисером и пайетками, которое дополнила атласными ботфортами фиолетового оттенка.

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Также артистка воспользовалась париком с короткими волосами голубого оттенка. Голову певицы украсил оригинальный головной убор.

Ботфорты и мини: Оля Полякова удивила дерзким нарядом
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 Теги: Оля Полякова, платье

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Сегодня, 15:51 » Автор: Анна Мартынова
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