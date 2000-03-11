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Раздел: Культура  
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Украинская телеведущая рассказала, кого можно считать "пацанкой"

Украинская телеведущая рассказала, кого можно считать "пацанкой" Женщина сильно утрировала.

Основная цель «Школы леди" не просто создать шоу о чужих недостатках, но и научить прежде всего самих девушек вести себя прилично даже не под прицелами камер.

Директор заведения Ольга Фреймут как никто разбирается в том, какие признаки присущи воспитанным женщинам, а какие наоборот - свидетельствуют о необходимости кардинально меняться. По ее мнению, можно выделить основные "симптомы пацанок" и бороться с ними всеми силами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на maximum.

Итак, телеведущая выделила несколько критериев:

Вы очень похожи на мужчину, и все для этого делаете: жесты, манеры ... У вас не депилированы ноги и даже усы. Вы постоянно угрюмы, а вместо того, чтобы улыбаться - хохочете. Также не контролируете себя в словах, вам постоянно хочется что-то отрыгнуть, сплюнуть.

Если за соседним столиком кто-то громко пережевывает пищу, вы молча встаете и бесцеремонно даете пинка этому человеку. Если кто-то оскорбляет ваших родных, вы также готовы биться до полусмерти.

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Даже на формальном ужине вы заказываете пиво. А официанта вы зовете не "прошу, господин", а так "эй, пффффф, иди сюда".

Ваш ребенок не хочет, чтобы вы ходили на детские праздники, на родительские собрания или вообще на какие-то коллективные собрания, где его или ее друзья. Ребенок хочет вас переодеть, ведь в спортивном костюме вы ходите не только в спортзал, но и в церковь, и к свекрови на обед.
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 Теги: Фреймут, телеведущая, пацанка

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Сегодня, 19:08 » Автор: Едгар Букмирза
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