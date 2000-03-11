Раздел: Культура
Украинская телеведущая рассказала, кого можно считать "пацанкой"
Женщина сильно утрировала.
Основная цель «Школы леди" не просто создать шоу о чужих недостатках, но и научить прежде всего самих девушек вести себя прилично даже не под прицелами камер.
Директор заведения Ольга Фреймут как никто разбирается в том, какие признаки присущи воспитанным женщинам, а какие наоборот - свидетельствуют о необходимости кардинально меняться. По ее мнению, можно выделить основные "симптомы пацанок" и бороться с ними всеми силами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на maximum.
Итак, телеведущая выделила несколько критериев:
Вы очень похожи на мужчину, и все для этого делаете: жесты, манеры ... У вас не депилированы ноги и даже усы. Вы постоянно угрюмы, а вместо того, чтобы улыбаться - хохочете. Также не контролируете себя в словах, вам постоянно хочется что-то отрыгнуть, сплюнуть.
Если за соседним столиком кто-то громко пережевывает пищу, вы молча встаете и бесцеремонно даете пинка этому человеку. Если кто-то оскорбляет ваших родных, вы также готовы биться до полусмерти.
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Даже на формальном ужине вы заказываете пиво. А официанта вы зовете не "прошу, господин", а так "эй, пффффф, иди сюда".
Ваш ребенок не хочет, чтобы вы ходили на детские праздники, на родительские собрания или вообще на какие-то коллективные собрания, где его или ее друзья. Ребенок хочет вас переодеть, ведь в спортивном костюме вы ходите не только в спортзал, но и в церковь, и к свекрови на обед.
Основная цель «Школы леди" не просто создать шоу о чужих недостатках, но и научить прежде всего самих девушек вести себя прилично даже не под прицелами камер.
Директор заведения Ольга Фреймут как никто разбирается в том, какие признаки присущи воспитанным женщинам, а какие наоборот - свидетельствуют о необходимости кардинально меняться. По ее мнению, можно выделить основные "симптомы пацанок" и бороться с ними всеми силами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на maximum.
Итак, телеведущая выделила несколько критериев:
Вы очень похожи на мужчину, и все для этого делаете: жесты, манеры ... У вас не депилированы ноги и даже усы. Вы постоянно угрюмы, а вместо того, чтобы улыбаться - хохочете. Также не контролируете себя в словах, вам постоянно хочется что-то отрыгнуть, сплюнуть.
Если за соседним столиком кто-то громко пережевывает пищу, вы молча встаете и бесцеремонно даете пинка этому человеку. Если кто-то оскорбляет ваших родных, вы также готовы биться до полусмерти.
Читайте также: Ани Лорак стала «пацанкой»
Даже на формальном ужине вы заказываете пиво. А официанта вы зовете не "прошу, господин", а так "эй, пффффф, иди сюда".
Ваш ребенок не хочет, чтобы вы ходили на детские праздники, на родительские собрания или вообще на какие-то коллективные собрания, где его или ее друзья. Ребенок хочет вас переодеть, ведь в спортивном костюме вы ходите не только в спортзал, но и в церковь, и к свекрови на обед.
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