Раздел: Культура
Известный режиссер снимет фильм об украинской певице
Режиссер создавал клип для группы «Скрябин».
Популярная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность, сообщила, что украинский режиссер и клипмейкер Павел Кильдау снимет документальный фильм о ее новом шоу «Дива».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.
Об этом звезда рассказала на своей странице в соцсети Instagram. После того, как Каролина Куек (настоящее имя певицы) получила в Москве премию BRAVO за «Шоу года», она поделилась новостью о документальной ленте.
«Мы готовим для вас уникальный документальный фильм о создании моего шоу «Дива», над которым работает международная команда. @pavel_kildau», — написала исполнительница.
«Шоу «DIVA», над которым мы трудились целый год, признали «Шоу Года»! Эта награда — признание работы всей нашей огромной мировой команды! Я благодарна каждому, кто принимал участие в шоу. Спасибо моим дорогим зрителям, кто побывал на наших концертах. Спасибо за ваши горячие сердца и переполненные залы! Спасибо премии BRAVO», — написала певица в сети.
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Павел Кильдау создавал клип для группы «Скрябин» на песню «Дельфины» и другие клипы разных исполнителей, а также является режиссером картины «Коктейль Молотова», получившей главный приз Международного Кинофестиваля в Дели в номинации Best world cinema («Лучший фильм мира»).
Популярная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность, сообщила, что украинский режиссер и клипмейкер Павел Кильдау снимет документальный фильм о ее новом шоу «Дива».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.
Об этом звезда рассказала на своей странице в соцсети Instagram. После того, как Каролина Куек (настоящее имя певицы) получила в Москве премию BRAVO за «Шоу года», она поделилась новостью о документальной ленте.
«Мы готовим для вас уникальный документальный фильм о создании моего шоу «Дива», над которым работает международная команда. @pavel_kildau», — написала исполнительница.
«Шоу «DIVA», над которым мы трудились целый год, признали «Шоу Года»! Эта награда — признание работы всей нашей огромной мировой команды! Я благодарна каждому, кто принимал участие в шоу. Спасибо моим дорогим зрителям, кто побывал на наших концертах. Спасибо за ваши горячие сердца и переполненные залы! Спасибо премии BRAVO», — написала певица в сети.
Читайте также: Paramount снимет фильм о герое "Форсажа"
Павел Кильдау создавал клип для группы «Скрябин» на песню «Дельфины» и другие клипы разных исполнителей, а также является режиссером картины «Коктейль Молотова», получившей главный приз Международного Кинофестиваля в Дели в номинации Best world cinema («Лучший фильм мира»).
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