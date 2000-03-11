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Известный режиссер снимет фильм об украинской певице

Известный режиссер снимет фильм об украинской певицеРежиссер создавал клип для группы «Скрябин».

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность, сообщила, что украинский режиссер и клипмейкер Павел Кильдау снимет документальный фильм о ее новом шоу «Дива».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.

Об этом звезда рассказала на своей странице в соцсети Instagram. После того, как Каролина Куек (настоящее имя певицы) получила в Москве премию BRAVO за «Шоу года», она поделилась новостью о документальной ленте.

«Мы готовим для вас уникальный документальный фильм о создании моего шоу «Дива», над которым работает международная команда. @pavel_kildau», — написала исполнительница.

«Шоу «DIVA», над которым мы трудились целый год, признали «Шоу Года»! Эта награда — признание работы всей нашей огромной мировой команды! Я благодарна каждому, кто принимал участие в шоу. Спасибо моим дорогим зрителям, кто побывал на наших концертах. Спасибо за ваши горячие сердца и переполненные залы! Спасибо премии BRAVO», — написала певица в сети.

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Павел Кильдау создавал клип для группы «Скрябин» на песню «Дельфины» и другие клипы разных исполнителей, а также является режиссером картины «Коктейль Молотова», получившей главный приз Международного Кинофестиваля в Дели в номинации Best world cinema («Лучший фильм мира»).
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 Теги: Ани Лорак, режиссер

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Сегодня, 20:00 » Автор: Едгар Букмирза
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