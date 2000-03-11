Раздел: Культура
Знаменитая украинская певица показала фото со своими сыновьями
Alyosha воспитывает детей с вокалистом группы "Антитела".
Знаменитая украинская певица Alyosha (настоящее имя – Елена Кучер-Тополя) редко кичится своими детьми и показывает их общественности. Однако звезда все же опубликовала фото, на котором видно уже достаточно взрослых сыновей – Романа и Марка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Соответствующие фотографии появились на Instagram странице певицы.
Как известно, Alyosha воспитывает детей с вокалистом группы "Антитела" Тарасом Тополей. Если же совместные фото с мужем и со съемок часто можно увидеть в блоге певицы, то фото детей – это большая редкость. Вероятно, так звездная пара предохраняет их от излишнего внимания общества.
Веселые будни с маленькими феромонами,– подписала фотографию певица, добавив хэштег "мамины будни".
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Хотя на снимке совсем немного видно 5-летнего Романа и 2-летнего Марка, сторонники все обрадовались такому сюрпризу от Alyosha.
Знаменитая украинская певица Alyosha (настоящее имя – Елена Кучер-Тополя) редко кичится своими детьми и показывает их общественности. Однако звезда все же опубликовала фото, на котором видно уже достаточно взрослых сыновей – Романа и Марка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Соответствующие фотографии появились на Instagram странице певицы.
Как известно, Alyosha воспитывает детей с вокалистом группы "Антитела" Тарасом Тополей. Если же совместные фото с мужем и со съемок часто можно увидеть в блоге певицы, то фото детей – это большая редкость. Вероятно, так звездная пара предохраняет их от излишнего внимания общества.
Веселые будни с маленькими феромонами,– подписала фотографию певица, добавив хэштег "мамины будни".
Читайте также: Знаменитая украинская певица показала подросшую дочь
Хотя на снимке совсем немного видно 5-летнего Романа и 2-летнего Марка, сторонники все обрадовались такому сюрпризу от Alyosha.
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