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Раздел: Культура  
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Знаменитая украинская певица показала фото со своими сыновьями

Знаменитая украинская певица показала фото со своими сыновьямиAlyosha воспитывает детей с вокалистом группы "Антитела".

Знаменитая украинская певица Alyosha (настоящее имя – Елена Кучер-Тополя) редко кичится своими детьми и показывает их общественности. Однако звезда все же опубликовала фото, на котором видно уже достаточно взрослых сыновей – Романа и Марка.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Соответствующие фотографии появились на Instagram странице певицы.

Как известно, Alyosha воспитывает детей с вокалистом группы "Антитела" Тарасом Тополей. Если же совместные фото с мужем и со съемок часто можно увидеть в блоге певицы, то фото детей – это большая редкость. Вероятно, так звездная пара предохраняет их от излишнего внимания общества.

Веселые будни с маленькими феромонами,– подписала фотографию певица, добавив хэштег "мамины будни".

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Хотя на снимке совсем немного видно 5-летнего Романа и 2-летнего Марка, сторонники все обрадовались такому сюрпризу от Alyosha.

Знаменитая украинская певица показала фото со своими сыновьями


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 Теги: Alyosha, фото

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Сегодня, 20:51 » Автор: Едгар Букмирза
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