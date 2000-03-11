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Раздел: Культура  
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Стало известно, сколько Amazon потратит на создание сериала по "Властелину колец"

Стало известно, сколько Amazon потратит на создание сериала по "Властелину колец"Звезды оригинального "Властелина колец" недовольны затеей Amazon.

Покупка прав на телевизионную адаптацию литературного наследия Толкина обошлась Amazon в 250 миллионов долларов. Изначально предполагалось, что ровно столько же будет потрачено на производство сериала.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.

Однако теперь появилась информация, что бюджет на производство и маркетинг шоу удвоится и составит полмиллиарда долларов. И это с учетом всего лишь двух сезонов.

Стоит отметить, что вся трилогия Питера Джексона, снятая для большого экрана, обошлась в 280 миллионов долларов.

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При этом многие звезды оригинального "Властелина колец" недовольны затеей Amazon, несмотря на то что сериал не станет повторять события трилогии, а будет ее приквелом. Так, Джон Рис-Дэвис, исполнитель роли Гимли, сказал, что "бедный Толкин переворачивается в своей могиле". А Шон Эстин, исполнитель роли Сэма, отметил, что идея перезагрузки ему "даже не приходила на ум".
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 Теги: Amazon, Властелин колец

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Сегодня, 22:38 » Автор: Едгар Букмирза
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