Раздел: Культура
Стало известно, сколько Amazon потратит на создание сериала по "Властелину колец"
Звезды оригинального "Властелина колец" недовольны затеей Amazon.
Покупка прав на телевизионную адаптацию литературного наследия Толкина обошлась Amazon в 250 миллионов долларов. Изначально предполагалось, что ровно столько же будет потрачено на производство сериала.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.
Однако теперь появилась информация, что бюджет на производство и маркетинг шоу удвоится и составит полмиллиарда долларов. И это с учетом всего лишь двух сезонов.
Стоит отметить, что вся трилогия Питера Джексона, снятая для большого экрана, обошлась в 280 миллионов долларов.
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При этом многие звезды оригинального "Властелина колец" недовольны затеей Amazon, несмотря на то что сериал не станет повторять события трилогии, а будет ее приквелом. Так, Джон Рис-Дэвис, исполнитель роли Гимли, сказал, что "бедный Толкин переворачивается в своей могиле". А Шон Эстин, исполнитель роли Сэма, отметил, что идея перезагрузки ему "даже не приходила на ум".
Покупка прав на телевизионную адаптацию литературного наследия Толкина обошлась Amazon в 250 миллионов долларов. Изначально предполагалось, что ровно столько же будет потрачено на производство сериала.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.
Однако теперь появилась информация, что бюджет на производство и маркетинг шоу удвоится и составит полмиллиарда долларов. И это с учетом всего лишь двух сезонов.
Стоит отметить, что вся трилогия Питера Джексона, снятая для большого экрана, обошлась в 280 миллионов долларов.
Читайте также: Стало известно, сколько Киев потратит на ремонт дорог к "Евровидению-2017"
При этом многие звезды оригинального "Властелина колец" недовольны затеей Amazon, несмотря на то что сериал не станет повторять события трилогии, а будет ее приквелом. Так, Джон Рис-Дэвис, исполнитель роли Гимли, сказал, что "бедный Толкин переворачивается в своей могиле". А Шон Эстин, исполнитель роли Сэма, отметил, что идея перезагрузки ему "даже не приходила на ум".
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