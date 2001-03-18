Раздел: Культура
Беременная Хлои Кардашьян снялась в рекламе топлес
Звезда находится на восьмом месяце беременности.
Несмотря на то, что впервые беременная Хлои Кардашьян в недавних интервью СМИ активно жаловалась на то, что набрала много лишнего веса, она не стесняется сниматься в рекламах, тем более довольно пикантных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
"Я работала над этой линейкой шесть месяцев, еще до того, как я забеременела. Мы работали над линией денима для девушек под названием Good Mama... Я в большом восторге, потому что я действительно не знаю, как носить джинсы во время беременности. Я думаю, теперь вы выглядите очень симпатично и шикарно", - комментирует звезда свою новую коллекцию одежды для мам, лицом которой стала.
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На фотографиях Хлои позирует топлес в джинсах и в черном обтягивающем платье.
Несмотря на то, что впервые беременная Хлои Кардашьян в недавних интервью СМИ активно жаловалась на то, что набрала много лишнего веса, она не стесняется сниматься в рекламах, тем более довольно пикантных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
"Я работала над этой линейкой шесть месяцев, еще до того, как я забеременела. Мы работали над линией денима для девушек под названием Good Mama... Я в большом восторге, потому что я действительно не знаю, как носить джинсы во время беременности. Я думаю, теперь вы выглядите очень симпатично и шикарно", - комментирует звезда свою новую коллекцию одежды для мам, лицом которой стала.
Читайте также: Кендалл Дженнер поделилась откровениями о своей ориентации
На фотографиях Хлои позирует топлес в джинсах и в черном обтягивающем платье.
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