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Раздел: Культура  
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Беременная Хлои Кардашьян снялась в рекламе топлес

Беременная Хлои Кардашьян снялась в рекламе топлес Звезда находится на восьмом месяце беременности.

Несмотря на то, что впервые беременная Хлои Кардашьян в недавних интервью СМИ активно жаловалась на то, что набрала много лишнего веса, она не стесняется сниматься в рекламах, тем более довольно пикантных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

"Я работала над этой линейкой шесть месяцев, еще до того, как я забеременела. Мы работали над линией денима для девушек под названием Good Mama... Я в большом восторге, потому что я действительно не знаю, как носить джинсы во время беременности. Я думаю, теперь вы выглядите очень симпатично и шикарно", - комментирует звезда свою новую коллекцию одежды для мам, лицом которой стала.

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На фотографиях Хлои позирует топлес в джинсах и в черном обтягивающем платье.

Беременная Хлои Кардашьян снялась в рекламе топлес
Беременная Хлои Кардашьян снялась в рекламе топлес
Беременная Хлои Кардашьян снялась в рекламе топлес
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 Теги: Хлои Кардашьян, фотосессия

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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