Раздел: Культура
Оля Цибульская позировала в новом весеннем образе
Певица поделилась фотографией в новом платье и пальто.
Оля Цибульская вчера обновила свой гардероб к весне. А сегодня звезда уже продемонстрировала яркий весенний образ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Storinka.
Позировала исполнительница в синем платье с асимметричным подолом и сером пальто. Образ дополнили ботинки малинового оттенка.
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Подписчикам аутфит звезды пришелся по душе, и они осыпали свою любимицу комплиментами.
Оля Цибульская вчера обновила свой гардероб к весне. А сегодня звезда уже продемонстрировала яркий весенний образ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Storinka.
Позировала исполнительница в синем платье с асимметричным подолом и сером пальто. Образ дополнили ботинки малинового оттенка.
Читайте также: Великолепная Синди Кроуфорд показала фото после душа
Подписчикам аутфит звезды пришелся по душе, и они осыпали свою любимицу комплиментами.
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