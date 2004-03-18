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Раздел: Культура  
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Оля Цибульская позировала в новом весеннем образе

Оля Цибульская позировала в новом весеннем образе Певица поделилась фотографией в новом платье и пальто.

Оля Цибульская вчера обновила свой гардероб к весне. А сегодня звезда уже продемонстрировала яркий весенний образ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Storinka.

Позировала исполнительница в синем платье с асимметричным подолом и сером пальто. Образ дополнили ботинки малинового оттенка.

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Подписчикам аутфит звезды пришелся по душе, и они осыпали свою любимицу комплиментами.

Оля Цибульская позировала в новом весеннем образе
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 Теги: Оля Цибульская, платье

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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