Стало известно, о чем будет новый фильм от режиссера "Киборгов"

Новая картина также будет основана на исторических событиях.



Украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев намерен снять фильм о Конотопской битве. Об этом 17 марта на странице в Фейсбуке рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает



«Только что в Варшаве, после триумфального просмотра фильма «Киборги», Ахтем Сеитаблаев сделал заявление о том, что вся его творческая команда в ожидании работы над новым историческим фильмом, посвященным Конотопской битве, в ходе которой объединенные силы украинцев, крымских татар, поляков нанесли сокрушительное поражение московскому войску в июле 1659 года...», – написал Чубаров.



Конотопская битва – один из центральных эпизодов украинско-российской войны 1658 – 1659 годов. Состоялась 28 июня (по новому стилю в июле) 1659 года между войсками гетмана Ивана Выговского и Крымского ханства с одной стороны и московским войском с другой возле города Конотопа современной Сумской области. Российское войско потерпело поражение и было вынуждено снять осаду Конотопа и отступить.



7 декабря 2017 года в прокат вышел фильм «Киборги» режиссера Ахтема Сеитаблаева о защитниках Донецкого аэропорта. Лента – художественная, но снималась по мотивам реальных событий. Съемки проводились в Киеве и Черниговской области. Общий бюджет фильма почти 48 миллионов гривен.



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«Киборги» установили рекорд для национальных фильмов в отечественном прокате по кассовым сборам. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев намерен снять фильм о Конотопской битве. Об этом 17 марта на странице в Фейсбуке рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Крым.Реалии «Только что в Варшаве, после триумфального просмотра фильма «Киборги», Ахтем Сеитаблаев сделал заявление о том, что вся его творческая команда в ожидании работы над новым историческим фильмом, посвященным Конотопской битве, в ходе которой объединенные силы украинцев, крымских татар, поляков нанесли сокрушительное поражение московскому войску в июле 1659 года...», – написал Чубаров.Конотопская битва – один из центральных эпизодов украинско-российской войны 1658 – 1659 годов. Состоялась 28 июня (по новому стилю в июле) 1659 года между войсками гетмана Ивана Выговского и Крымского ханства с одной стороны и московским войском с другой возле города Конотопа современной Сумской области. Российское войско потерпело поражение и было вынуждено снять осаду Конотопа и отступить.7 декабря 2017 года в прокат вышел фильм «Киборги» режиссера Ахтема Сеитаблаева о защитниках Донецкого аэропорта. Лента – художественная, но снималась по мотивам реальных событий. Съемки проводились в Киеве и Черниговской области. Общий бюджет фильма почти 48 миллионов гривен.«Киборги» установили рекорд для национальных фильмов в отечественном прокате по кассовым сборам.



