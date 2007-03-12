Раздел: Культура
Названы самые ожидаемые сериалы этой весны
Эти десять сериалов могут стать самыми интересными премьерами весны.
Эта весна очень щедра на разнообразные сериальные дебюты. Точно будет что посмотреть любителям практически всех жанров. Сезон предложит интересные комедии, драмы, детективы и фантастику. Не останутся обиженными даже почитатели комиксов и музыкальных шоу. Кроме новинок уже совсем скоро нас также ждут продолжения самых громких сериалов последних двух лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
Смертельное влечение/Heathers
С 7 марта, 1-й сезон
Начало весны ознаменовалось выходом нового молодежного сериала, в основу которого легла одноименная известная полнометражная картина 1988 года с Кристианом Слэйтером и Вайноной Райдер. Черная комедия может составить неплохую конкуренцию другому подростковому шоу – "Ривердэйл".
Сериал рассказывает про старшую школу и группу популярных детишек, будни которых наполнены борьбой за внимание и издевательствами над слабыми. Новое "Смертельное влечение" не просто эксплуатирует привычную и приевшуюся киношную тему, а нарочито ее подчеркивает и высмеивает.
Взлет/Школа драмы/Rise
С 14 марта, 1-й сезон
А для тех, кто соскучился по "Лузерам", да и просто по музыкальным сериалам, телевизионщики подготовили молодежную музыкальную драму "Взлет". Примечателен проект и тем, что главную роль исполнил Джош Рэднор – тот самый папа из "Как я встретил вашу маму". Первая серия шоу уже вышла, впереди остается еще девять.
Рэднор играет замкнутого и неуверенного в себе мужчину Лу Мадзукелли, решившего возглавить школьный театральный кружок. Однако в подопечные ему достаются не самые легкие дети – у многих из них имеется множество личных проблем, да и в целом они не очень заинтересованы в занятиях и сценических постановках.
Инстинкт/Instinct
С 18 марта, 1-й сезон
Критики, которым удалось посмотреть пару серий этого шоу, уже успели окрестить его новым "Доктором Хаусом". Правда, из мира криминалистики, а не медицины. Подобное сравнение, да и сам трейлер, говорят о том, что у "Инстинкта" есть все шансы стать главным сериальным дебютом этого сезона.
Детективная комедия рассказывает про бывшего агента ЦРУ Дилана Рейнхарта, который после выхода на пенсию переквалифицировался в автора книг и университетского преподавателя. Впрочем, его спокойная жизнь длилась недолго. Просьба нью-йоркской полиции помочь в поимке серийного убийцы снова затягивает Рейнхарта в адреналиновый мир криминалистики и расследований.
Криптон/Krypton
С 21 марта, 1-й сезон
На фоне популярности комикс-кино все больше сказок про сверхлюдей подхватывается и телевидением. И если история Супермена (одного из самых известных супергероев, к слову) не пересказывалась до этого только ленивым, то о его предках мы знаем не так уж и много.
В центре повествования находится юноша Сиг-Эл, которому в будущем предстоит большая честь стать дедушкой Человека из Стали. Сам же он происходит из рода могущественных людей с планеты Криптон. Из-за предательства и недоразумения его родители оказались изгнаны из родного дома и впоследствии убиты. Теперь храброму парню предстоит восстановить честь семьи и, кроме того, спасти свой мир от хаоса.
Пожарная станция 19/Участок 19/Station 19
С 22 марта, 1-й сезон
Хорошая новость для тех, кому мало тринадцати с половиной сезонов "Анатомии Грей". Скоротать время между выходами новых эпизодов четырнадцатого сезона поможет спин-офф сериала, которым "Участок 19" и является.
Ответвление популярного медицинского шоу расскажет про пожарную станцию и ее работников, которые ежедневно рискуют собой ради спасения людей. В центре внимания, естественно, окажется и их личная жизнь, которая наверняка будет такой же насыщенной и драматичной, как и у коллег из "Анатомии Грей".
Доверие/Траст/Trust
С 25 марта, 1-й сезон
История похищения внука Жана Пола Гетти, самого богатого человека на Земле, всколыхнула мир дважды. Первый раз в 1973 году, когда, собственно, трагедия и произошла. А второй раз совсем недавно, когда Ридли Скотт задумал снять об этом фильм. Появление "Всех денег мира", к слову, тоже не обошлось без скандалов. Тем не менее, результат того стоил. Режиссерское видение событий того периода и самого американского нефтяного магната оказалось очень интересным.
Теперь свою версию похищения 16-летнего Джона Пола Гетти III готов рассказать не менее прославленный режиссер Дэнни Бойл – он выступил постановщиком трех эпизодов из десяти. В свою очередь роль патологически скупого миллиардера досталась Дональду Сазерленду, а в образе матери похищенного мальчика предстала Хилари Суонк.
Террор/The Terror
С 26 марта, 1-й сезон
Давно мир телешоу не баловал нас интересными новинками в жанре хоррора. И, благо, он наконец-то решил исправить это упущение. Уже в конце марта планируется премьера мистического триллера, в основу которого лег одноименный роман американского писателя Дэна Симмонса и реальная история арктических экспедиций.
Согласно сюжету, события которого разворачиваются в 1845 году, к северному побережью Канады отправляются два судна "Террор" и "Эльбрус", возглавляемые опытным полярником Джоном Франклином. Цель экспедиции – найти проход из Атлантического океана в Тихий. Через какое-то время оба корабля исчезают по неизвестным причинам. Фантастическую версию того, что же могло с ними произойти, и предлагают авторы этого шоу.
Затерянные в космосе/Lost in Space
13 апреля, 1-й сезон
Сериальный гигант Netflix решил вновь побаловать фанатов фантастики и космических приключений. Шоу является ремейком двух одноименных популярных произведений – сериала конца 60-х годов и фильма с Гэри Олдменом, вышедшего в 1998 году.
К середине ХХI века Земля оказывается практически на грани истощения – согласно подсчетам, ее ресурсов хватит на совсем непродолжительное время. Печальный прогноз вынуждает астронавта и выдающегося ученого Джона Робинсона пойти на серьезный шаг. Вместе со своей семьей он отправляется колонизировать другую пригодную для обитания планету, однако где-то в пути корабль теряется и терпит крушение, так и не достигнув пункта назначения.
Мир Дикого Запада/Westworld
С 22 апреля, 2-й сезон
Пожалуй, самая громкая сериальная премьера этой весны, если не года в целом. Шоу возобновит свой выход после почти двухгодичной паузы – старт в 2016 году вызвал фурор среди публики и удостоился весьма положительных отзывов критиков. Это помимо пяти "Эмми" и многих других призов, конечно.
В центре сюжета шоу находится парк развлечений, наполненный максимально реалистичными андроидами. Все они созданы для того, чтобы ублажать прихоти многочисленных посетителей, даже если это будет стоить им жизни. Второй сезон получит обновленный актерский состав и расширенную географию.
Рассказ служанки/The Handmaid's Tale
С 25 апреля, 2-й сезон
Второе по счету, но не по важности продолжение этой весны – и всего через три дня после первого. Дебютный сезон "Рассказа служанки" обрел такую популярность (на счету шоу как минимум два "Золотых глобуса" и шесть "Эмми"), что было бы глупо не продолжить его историю. И, к счастью, создатели подобной ошибки не совершили.
Читайте также: Оля Цибульская позировала в новом весеннем образе
Второй сезон этой антиутопической драмы про бездетный мир будущего заполнит несколько уже имеющихся пробелов, но в целом будет посвящен дальнейшим событиям. Кроме того, повествование выведет зрителей за пределы сюжета одноименного романа Маргарет Этвуд, на основе которого, собственно, сериал и создан.
Эта весна очень щедра на разнообразные сериальные дебюты. Точно будет что посмотреть любителям практически всех жанров. Сезон предложит интересные комедии, драмы, детективы и фантастику. Не останутся обиженными даже почитатели комиксов и музыкальных шоу. Кроме новинок уже совсем скоро нас также ждут продолжения самых громких сериалов последних двух лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
Смертельное влечение/Heathers
С 7 марта, 1-й сезон
Начало весны ознаменовалось выходом нового молодежного сериала, в основу которого легла одноименная известная полнометражная картина 1988 года с Кристианом Слэйтером и Вайноной Райдер. Черная комедия может составить неплохую конкуренцию другому подростковому шоу – "Ривердэйл".
Сериал рассказывает про старшую школу и группу популярных детишек, будни которых наполнены борьбой за внимание и издевательствами над слабыми. Новое "Смертельное влечение" не просто эксплуатирует привычную и приевшуюся киношную тему, а нарочито ее подчеркивает и высмеивает.
Взлет/Школа драмы/Rise
С 14 марта, 1-й сезон
А для тех, кто соскучился по "Лузерам", да и просто по музыкальным сериалам, телевизионщики подготовили молодежную музыкальную драму "Взлет". Примечателен проект и тем, что главную роль исполнил Джош Рэднор – тот самый папа из "Как я встретил вашу маму". Первая серия шоу уже вышла, впереди остается еще девять.
Рэднор играет замкнутого и неуверенного в себе мужчину Лу Мадзукелли, решившего возглавить школьный театральный кружок. Однако в подопечные ему достаются не самые легкие дети – у многих из них имеется множество личных проблем, да и в целом они не очень заинтересованы в занятиях и сценических постановках.
Инстинкт/Instinct
С 18 марта, 1-й сезон
Критики, которым удалось посмотреть пару серий этого шоу, уже успели окрестить его новым "Доктором Хаусом". Правда, из мира криминалистики, а не медицины. Подобное сравнение, да и сам трейлер, говорят о том, что у "Инстинкта" есть все шансы стать главным сериальным дебютом этого сезона.
Детективная комедия рассказывает про бывшего агента ЦРУ Дилана Рейнхарта, который после выхода на пенсию переквалифицировался в автора книг и университетского преподавателя. Впрочем, его спокойная жизнь длилась недолго. Просьба нью-йоркской полиции помочь в поимке серийного убийцы снова затягивает Рейнхарта в адреналиновый мир криминалистики и расследований.
Криптон/Krypton
С 21 марта, 1-й сезон
На фоне популярности комикс-кино все больше сказок про сверхлюдей подхватывается и телевидением. И если история Супермена (одного из самых известных супергероев, к слову) не пересказывалась до этого только ленивым, то о его предках мы знаем не так уж и много.
В центре повествования находится юноша Сиг-Эл, которому в будущем предстоит большая честь стать дедушкой Человека из Стали. Сам же он происходит из рода могущественных людей с планеты Криптон. Из-за предательства и недоразумения его родители оказались изгнаны из родного дома и впоследствии убиты. Теперь храброму парню предстоит восстановить честь семьи и, кроме того, спасти свой мир от хаоса.
Пожарная станция 19/Участок 19/Station 19
С 22 марта, 1-й сезон
Хорошая новость для тех, кому мало тринадцати с половиной сезонов "Анатомии Грей". Скоротать время между выходами новых эпизодов четырнадцатого сезона поможет спин-офф сериала, которым "Участок 19" и является.
Ответвление популярного медицинского шоу расскажет про пожарную станцию и ее работников, которые ежедневно рискуют собой ради спасения людей. В центре внимания, естественно, окажется и их личная жизнь, которая наверняка будет такой же насыщенной и драматичной, как и у коллег из "Анатомии Грей".
Доверие/Траст/Trust
С 25 марта, 1-й сезон
История похищения внука Жана Пола Гетти, самого богатого человека на Земле, всколыхнула мир дважды. Первый раз в 1973 году, когда, собственно, трагедия и произошла. А второй раз совсем недавно, когда Ридли Скотт задумал снять об этом фильм. Появление "Всех денег мира", к слову, тоже не обошлось без скандалов. Тем не менее, результат того стоил. Режиссерское видение событий того периода и самого американского нефтяного магната оказалось очень интересным.
Теперь свою версию похищения 16-летнего Джона Пола Гетти III готов рассказать не менее прославленный режиссер Дэнни Бойл – он выступил постановщиком трех эпизодов из десяти. В свою очередь роль патологически скупого миллиардера досталась Дональду Сазерленду, а в образе матери похищенного мальчика предстала Хилари Суонк.
Террор/The Terror
С 26 марта, 1-й сезон
Давно мир телешоу не баловал нас интересными новинками в жанре хоррора. И, благо, он наконец-то решил исправить это упущение. Уже в конце марта планируется премьера мистического триллера, в основу которого лег одноименный роман американского писателя Дэна Симмонса и реальная история арктических экспедиций.
Согласно сюжету, события которого разворачиваются в 1845 году, к северному побережью Канады отправляются два судна "Террор" и "Эльбрус", возглавляемые опытным полярником Джоном Франклином. Цель экспедиции – найти проход из Атлантического океана в Тихий. Через какое-то время оба корабля исчезают по неизвестным причинам. Фантастическую версию того, что же могло с ними произойти, и предлагают авторы этого шоу.
Затерянные в космосе/Lost in Space
13 апреля, 1-й сезон
Сериальный гигант Netflix решил вновь побаловать фанатов фантастики и космических приключений. Шоу является ремейком двух одноименных популярных произведений – сериала конца 60-х годов и фильма с Гэри Олдменом, вышедшего в 1998 году.
К середине ХХI века Земля оказывается практически на грани истощения – согласно подсчетам, ее ресурсов хватит на совсем непродолжительное время. Печальный прогноз вынуждает астронавта и выдающегося ученого Джона Робинсона пойти на серьезный шаг. Вместе со своей семьей он отправляется колонизировать другую пригодную для обитания планету, однако где-то в пути корабль теряется и терпит крушение, так и не достигнув пункта назначения.
Мир Дикого Запада/Westworld
С 22 апреля, 2-й сезон
Пожалуй, самая громкая сериальная премьера этой весны, если не года в целом. Шоу возобновит свой выход после почти двухгодичной паузы – старт в 2016 году вызвал фурор среди публики и удостоился весьма положительных отзывов критиков. Это помимо пяти "Эмми" и многих других призов, конечно.
В центре сюжета шоу находится парк развлечений, наполненный максимально реалистичными андроидами. Все они созданы для того, чтобы ублажать прихоти многочисленных посетителей, даже если это будет стоить им жизни. Второй сезон получит обновленный актерский состав и расширенную географию.
Рассказ служанки/The Handmaid's Tale
С 25 апреля, 2-й сезон
Второе по счету, но не по важности продолжение этой весны – и всего через три дня после первого. Дебютный сезон "Рассказа служанки" обрел такую популярность (на счету шоу как минимум два "Золотых глобуса" и шесть "Эмми"), что было бы глупо не продолжить его историю. И, к счастью, создатели подобной ошибки не совершили.
Читайте также: Оля Цибульская позировала в новом весеннем образе
Второй сезон этой антиутопической драмы про бездетный мир будущего заполнит несколько уже имеющихся пробелов, но в целом будет посвящен дальнейшим событиям. Кроме того, повествование выведет зрителей за пределы сюжета одноименного романа Маргарет Этвуд, на основе которого, собственно, сериал и создан.
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