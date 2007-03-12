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Раздел: Культура  
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Белла Хадид в стильном наряде продемонстрировала плоский животик

Белла Хадид в стильном наряде продемонстрировала плоский животик Супермодель продолжает удивлять поклонников ярким стилем.

Белла Хадид, в который раз, продемонстрировала фолловерам свой отменный вкус и чувство стиля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

На новой фотографии она демонстрирует яркий синий костюм в геометрический принт, который состоит из удлиненного пиджака классического кроя и брюк-клеш с завышенной талией. На ней также надет укороченный белый топ и туфли-лодочки на высоком каблуке в тон наряду.

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В качестве аксессуаров модель использовала темную повязку на голове и серебристые серьги в форме колец.

Белла Хадид в стильном наряде продемонстрировала плоский животик
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 Теги: Белла Хадид, фото

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Сегодня, 10:15 » Автор: Татьяна Шедько
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