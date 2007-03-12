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Раздел: Культура  
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Санта Димопулос опубликовала откровенный снимок

Санта Димопулос опубликовала откровенный снимок Звезда опубликовала фото в свое Инстаграме.

Певица отправилась путешествовать, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Санте Дипопулос не сидится дома. Исполнительница едва оправилась от болезни, как снова улетела из страны. Свои подписчикам артистка предложила угадать пункт своего назначения.

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Этот пост певица сопроводила своей фотографией в розовом платье. Монохромный облегающий наряд подчеркивает прекрасную фигуру знаменитости. Образ дополняют оригинальные очки от солнца. Позже певица опубликовала соблазнительное фото, на котором позирует в красном кружевном нижнем белье.

Санта Димопулос опубликовала откровенный снимок

Санта Димопулос опубликовала откровенный снимок
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 Теги: Санта Димопулос, фото

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Сегодня, 13:20 » Автор: Татьяна Шедько
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