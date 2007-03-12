Раздел: Культура
Санта Димопулос опубликовала откровенный снимок
Звезда опубликовала фото в свое Инстаграме.
Певица отправилась путешествовать, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Санте Дипопулос не сидится дома. Исполнительница едва оправилась от болезни, как снова улетела из страны. Свои подписчикам артистка предложила угадать пункт своего назначения.
Читайте также: Слава Каминская в строгом костюме поразила поклонников новым образом
Этот пост певица сопроводила своей фотографией в розовом платье. Монохромный облегающий наряд подчеркивает прекрасную фигуру знаменитости. Образ дополняют оригинальные очки от солнца. Позже певица опубликовала соблазнительное фото, на котором позирует в красном кружевном нижнем белье.
Певица отправилась путешествовать, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Санте Дипопулос не сидится дома. Исполнительница едва оправилась от болезни, как снова улетела из страны. Свои подписчикам артистка предложила угадать пункт своего назначения.
Читайте также: Слава Каминская в строгом костюме поразила поклонников новым образом
Этот пост певица сопроводила своей фотографией в розовом платье. Монохромный облегающий наряд подчеркивает прекрасную фигуру знаменитости. Образ дополняют оригинальные очки от солнца. Позже певица опубликовала соблазнительное фото, на котором позирует в красном кружевном нижнем белье.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1493
0
Оставьте свой комментарий