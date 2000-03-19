Раздел: Культура
Катя Осадчая появилась на публике в дорогом наряде
Для мировых звезд наряд достаточно прост и недорог.
Телеведущая побывала на Кубке Дерюгиной. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Катя Осадчая побывала на Кубке Дерюгиной и взяла интервью у Ириши Блохиной, которая скоро станет мамой.
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Для выхода в свет Катя выбрала яркий наряд, пишет storinka.com.ua. Аутфит теледивы состоял из розового платья SAYYA by Luba Makarenko стоимостью 5 900 гривен, черного корсета с ручной вышивкой от того же бренда стоимостью 4 500 гривен и голубого берета от Lamare, цена которого 2 290 гривен.
Телеведущая побывала на Кубке Дерюгиной. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Катя Осадчая побывала на Кубке Дерюгиной и взяла интервью у Ириши Блохиной, которая скоро станет мамой.
Читайте также: Катя Осадчая порадовала снимком в стильном наряде
Для выхода в свет Катя выбрала яркий наряд, пишет storinka.com.ua. Аутфит теледивы состоял из розового платья SAYYA by Luba Makarenko стоимостью 5 900 гривен, черного корсета с ручной вышивкой от того же бренда стоимостью 4 500 гривен и голубого берета от Lamare, цена которого 2 290 гривен.
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