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Раздел: Культура  
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Катя Осадчая появилась на публике в дорогом наряде

Катя Осадчая появилась на публике в дорогом наряде Для мировых звезд наряд достаточно прост и недорог.

Телеведущая побывала на Кубке Дерюгиной. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Катя Осадчая побывала на Кубке Дерюгиной и взяла интервью у Ириши Блохиной, которая скоро станет мамой.

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Для выхода в свет Катя выбрала яркий наряд, пишет storinka.com.ua. Аутфит теледивы состоял из розового платья SAYYA by Luba Makarenko стоимостью 5 900 гривен, черного корсета с ручной вышивкой от того же бренда стоимостью 4 500 гривен и голубого берета от Lamare, цена которого 2 290 гривен.
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 Теги: Катя Осадчая, наряд, одежда

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Сегодня, 00:01 » Автор: Едгар Букмирза
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