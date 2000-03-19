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Раздел: Культура  
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Риз Уизерспун показала фото взрослой дочери

Риз Уизерспун показала фото взрослой дочери Девушка позировала на фото в коротком джинсовом платье.

Старшая дочь Риз Уизерспун, Ава Филипп, растет настоящей красавицей и становится все больше похожей на свою мать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

В новой публикации актриса поделилась фотографией дочери, на которой та сидит в светлом помещении, позируя на камеру в коротком платье из денима, застегивающимся спереди на пуговицы. Волосы девушки заколоты назад так, что удается хорошо рассмотреть её выразительные черты лица.

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В комментариях поклонники Риз оставили множество комплиментов в адрес молодой девушки.

Риз Уизерспун показала фото взрослой дочери
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 Теги: Риз Уизерспун, дочь

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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