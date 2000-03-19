Раздел: Культура
Риз Уизерспун показала фото взрослой дочери
Девушка позировала на фото в коротком джинсовом платье.
Старшая дочь Риз Уизерспун, Ава Филипп, растет настоящей красавицей и становится все больше похожей на свою мать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В новой публикации актриса поделилась фотографией дочери, на которой та сидит в светлом помещении, позируя на камеру в коротком платье из денима, застегивающимся спереди на пуговицы. Волосы девушки заколоты назад так, что удается хорошо рассмотреть её выразительные черты лица.
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В комментариях поклонники Риз оставили множество комплиментов в адрес молодой девушки.
Старшая дочь Риз Уизерспун, Ава Филипп, растет настоящей красавицей и становится все больше похожей на свою мать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В новой публикации актриса поделилась фотографией дочери, на которой та сидит в светлом помещении, позируя на камеру в коротком платье из денима, застегивающимся спереди на пуговицы. Волосы девушки заколоты назад так, что удается хорошо рассмотреть её выразительные черты лица.
Читайте также: Стало известно, о чем будет новый фильм от режиссера "Киборгов"
В комментариях поклонники Риз оставили множество комплиментов в адрес молодой девушки.
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