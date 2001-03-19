Раздел: Культура
Астрологи назвали пять самых истеричных знаменитостей
В список вошли известные актрисы и певица.
По мнению астрологов и нумерологов, планеты способны повлиять на нашу предрасположенность к неврозам. Мы решили рассмотреть натальные карты нескольких голливудских актрис, известных своей эмоциональной неустойчивостью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Novosti-N.
Давай посмотрим, в чём же кроются причины неврозов американских кинодив, а заодно и определим, кто из знаков зодиака больше всех любит закатывать истерики.
Анджелина Джоли, Близнецы
Роковая голливудская сердцеедка, избалованная мужским вниманием. Но ни красота, ни харизма не принесли мятежному Близнецу покоя. Для этого знака характерна некая эксцентричность поведения и склонность к депрессиям. Джоли дважды пыталась покончить с собой, некоторое время употребляла наркотики, после чего прошла длительный курс реабилитации.
В своих интервью актриса не раз заявляла, что ей нравятся и мужчины, и женщины.
Недавно Анджелина поделилась с прессой, что находится в постоянном напряжении и это сводит ее с ума. Причина в противоборстве Урана (революционность) и Венеры (мягкость и женственность). Большинство планет звезды находится в созвездии Овна, знаке огня и агрессивности. Это наделило Джоли эмоциональной неустойчивостью.
Из-за отсутствия гибкости в отношениях произошел разлад с Брэдом Питтом и развал 12-летнего брака. Сегодня актриса стремится во что бы то ни стало отсудить у экс-супруга право опеки над детьми.
Шарлиз Терон, Лев
Прямо на глазах у 15-летней Шарлиз ее мать в целях самообороны застрелила отца. Существует другая версия, гласящая, что убийство семейного тирана совершила дочь, но мать взяла вину на себя.
Пережитый ужас не мог не сказаться на психике девушки. Астрологи считают, что это событие повлияло на выбор актрисой определенных ролей. Первый «Оскар» 28-летняя Шарлиз получила, сыграв серийную убийцу в картине «Монстр».
Но в личной жизни звезде не везло, хотя мужчины не давали ей прохода. Ее бывший бойфренд Стивен Дженкинс с содроганием вспоминает, какие скандалы закатывала ему девушка с лицом ангела. Натальная карта актрисы крайне непростая. Падение Венеры ведет к проблемам в любви, вдобавок соединение Луны и Солнца порождает авторитарность.
В одном из интервью звезда поделилась, что хотела бы быть «брутальным парнем на “Харлее” в драной футболке и джинсах». Как бы то ни было, но этой роскошной даме невероятно сложно строить нормальные отношения с мужчинами.
Да и свою прислугу Шарлиз держит в ежовых рукавицах.
Селена Гомес, Рак
Сложно поверить, но эта улыбчивая пай-девочка тоже страдает от неврозов. Не последнюю роль сыграла ее амбициозная мать с жесткой хваткой, с раннего детства взявшая на себя роль агента дочери.
Астрологи считают, что удачные отношения Селена сможет построить только с мужчиной старше ее. Наверное, поэтому ее роман ради пиара с Джастином Бибером продлился недолго. На днях молодые люди расстались. Отметим, что девушка не единожды посещала реабилитационные центры, где спасалась от депрессии.
Натальная карта звезды полна противоречий, как и сама 26-летняя Селена. В ее гороскопе преобладает созвездие Льва, это дает все шансы оставаться на вершине славы в течение всей жизни. При этом Овен подарил актрисе неконтролируемую тягу к славе, с которой ей будет тяжело справиться.
Холли Берри, Лев
Детство актрисы было далеко не безоблачным. Ее мать работала в психиатрической лечебнице, а отец был водителем автобуса и часто поколачивал жену и дочь. Холли уехала из родного города в Нью-Йорк и всего добилась сама, но здоровье девушки пошатнулось.
До работы в проекте «Живые куклы» актриса не могла позволить себе снять квартиру и жила в приютах для бездомных. В 1989 году 23-летняя Холли впала в кому. Ей поставили диагноз «сахарный диабет».
Звезда трижды была замужем, но каждый брак оборачивался для нее физическим насилием. В натальной карте Холли сфера замужества находится под влиянием Скорпиона, что порождает влечение к агрессивным мужчинам.
Вайнона Райдер, Скорпион
Совсем недавно актриса призналась, что она клептоманка и нередко страдает от депрессий. В 2001 году звезду поймали в нью-йоркском магазине при попытке кражи украшений и одежды на сумму 5 тысяч долларов. После этого ей пришлось на время прекратить съемки и продать свой дом в Лос-Анджелесе.
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Всему виной непростая астрологическая карта Райдер, где Меркурий находится в разрушительном аспекте, а это порождает мании и психозы.
По мнению астрологов и нумерологов, планеты способны повлиять на нашу предрасположенность к неврозам. Мы решили рассмотреть натальные карты нескольких голливудских актрис, известных своей эмоциональной неустойчивостью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Novosti-N.
Давай посмотрим, в чём же кроются причины неврозов американских кинодив, а заодно и определим, кто из знаков зодиака больше всех любит закатывать истерики.
Анджелина Джоли, Близнецы
Роковая голливудская сердцеедка, избалованная мужским вниманием. Но ни красота, ни харизма не принесли мятежному Близнецу покоя. Для этого знака характерна некая эксцентричность поведения и склонность к депрессиям. Джоли дважды пыталась покончить с собой, некоторое время употребляла наркотики, после чего прошла длительный курс реабилитации.
В своих интервью актриса не раз заявляла, что ей нравятся и мужчины, и женщины.
Недавно Анджелина поделилась с прессой, что находится в постоянном напряжении и это сводит ее с ума. Причина в противоборстве Урана (революционность) и Венеры (мягкость и женственность). Большинство планет звезды находится в созвездии Овна, знаке огня и агрессивности. Это наделило Джоли эмоциональной неустойчивостью.
Из-за отсутствия гибкости в отношениях произошел разлад с Брэдом Питтом и развал 12-летнего брака. Сегодня актриса стремится во что бы то ни стало отсудить у экс-супруга право опеки над детьми.
Шарлиз Терон, Лев
Прямо на глазах у 15-летней Шарлиз ее мать в целях самообороны застрелила отца. Существует другая версия, гласящая, что убийство семейного тирана совершила дочь, но мать взяла вину на себя.
Пережитый ужас не мог не сказаться на психике девушки. Астрологи считают, что это событие повлияло на выбор актрисой определенных ролей. Первый «Оскар» 28-летняя Шарлиз получила, сыграв серийную убийцу в картине «Монстр».
Но в личной жизни звезде не везло, хотя мужчины не давали ей прохода. Ее бывший бойфренд Стивен Дженкинс с содроганием вспоминает, какие скандалы закатывала ему девушка с лицом ангела. Натальная карта актрисы крайне непростая. Падение Венеры ведет к проблемам в любви, вдобавок соединение Луны и Солнца порождает авторитарность.
В одном из интервью звезда поделилась, что хотела бы быть «брутальным парнем на “Харлее” в драной футболке и джинсах». Как бы то ни было, но этой роскошной даме невероятно сложно строить нормальные отношения с мужчинами.
Да и свою прислугу Шарлиз держит в ежовых рукавицах.
Селена Гомес, Рак
Сложно поверить, но эта улыбчивая пай-девочка тоже страдает от неврозов. Не последнюю роль сыграла ее амбициозная мать с жесткой хваткой, с раннего детства взявшая на себя роль агента дочери.
Астрологи считают, что удачные отношения Селена сможет построить только с мужчиной старше ее. Наверное, поэтому ее роман ради пиара с Джастином Бибером продлился недолго. На днях молодые люди расстались. Отметим, что девушка не единожды посещала реабилитационные центры, где спасалась от депрессии.
Натальная карта звезды полна противоречий, как и сама 26-летняя Селена. В ее гороскопе преобладает созвездие Льва, это дает все шансы оставаться на вершине славы в течение всей жизни. При этом Овен подарил актрисе неконтролируемую тягу к славе, с которой ей будет тяжело справиться.
Холли Берри, Лев
Детство актрисы было далеко не безоблачным. Ее мать работала в психиатрической лечебнице, а отец был водителем автобуса и часто поколачивал жену и дочь. Холли уехала из родного города в Нью-Йорк и всего добилась сама, но здоровье девушки пошатнулось.
До работы в проекте «Живые куклы» актриса не могла позволить себе снять квартиру и жила в приютах для бездомных. В 1989 году 23-летняя Холли впала в кому. Ей поставили диагноз «сахарный диабет».
Звезда трижды была замужем, но каждый брак оборачивался для нее физическим насилием. В натальной карте Холли сфера замужества находится под влиянием Скорпиона, что порождает влечение к агрессивным мужчинам.
Вайнона Райдер, Скорпион
Совсем недавно актриса призналась, что она клептоманка и нередко страдает от депрессий. В 2001 году звезду поймали в нью-йоркском магазине при попытке кражи украшений и одежды на сумму 5 тысяч долларов. После этого ей пришлось на время прекратить съемки и продать свой дом в Лос-Анджелесе.
Читайте также: Стало известно, о чем будет новый фильм от режиссера "Киборгов"
Всему виной непростая астрологическая карта Райдер, где Меркурий находится в разрушительном аспекте, а это порождает мании и психозы.
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