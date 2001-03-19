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Раздел: Культура  
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Получившая "Оскар" Эмма Стоун снялась в необычной рекламе

Получившая "Оскар" Эмма Стоун снялась в необычной рекламе Съёмки проходили в пустыне Калифорнии.

Звезда кинофильма «Ла-Ла Ленд» предстала в неожиданном образе, позируя в калифорнийской пустыне. Стоит отметить, что осенняя коллекция не помешала актрисе выглядеть утонченно и элегантно, даже в нынешнее время года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Примечательно, что Стоун выбрали в качестве представителя модного бренда после того, как она стала лауреатом кинопремии «Оскар», а также произнесла речь, посвященную феминистическому движению. Как пишет storinka.com.ua, недавно Эмма дала эксклюзивное интервью, в котором поделилась мыслями о сотрудничестве с люксовым брендом.

«Я очень горжусь, что стала частью этого модного дома, и теперь работаю с его самыми известными дизайнерами. «Louis Vuitton» – это не только бренд, а целая история. И я счастлива, что могу повлиять на моду, и помочь в создании уникального стиля», — призналась 29-летняя актриса.

Примечательно, что для фотосъемок стилисты сохранили аутентичный образ знаменитости. Однако дополнили естественные данные Эммы легким макияжем. Кроме того актриса продемонстрировала модные сумки, платья, а также сарафаны, изготовленные из струящихся тканей, которые подчеркнули фигуру Стоун, и ее женственность.

Невзирая на то, что актриса оказалась в центре скандала, она надеется, что восстановит свою репутацию благодаря сотрудничеству с «Louis Vuitton». Напомним, что актрису раскритиковали после речи, которую она произнесла на 90-й церемонии «Оскар». Знаменитость обвинили в том, что Эмма приуменьшила достижения режиссеров, не являющихся белокожими.

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Тем не менее, Стоун сообщила, что не имела цели оскорбить представителей других национальностей, и с уважением относится ко всем деятелям сферы искусства.

Получившая "Оскар" Эмма Стоун снялась в необычной рекламе
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 Теги: Эмма Стоун, реклама

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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