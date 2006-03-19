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Раздел: Культура  
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Эшли Грэм заподозрили в борьбе с целлюлитом при помощи фотошопа

Эшли Грэм заподозрили в борьбе с целлюлитом при помощи фотошопа Фанаты сравнили официальные фотографии модели со снимками, сделанными папарацци.

Плюс-сайз модель Эшли Грэм известна своей философией о бодипозитиве и часто появляется в скандалах, связанных с фотошопом ее фигуры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Накануне в Инстаграми Эшли появились фотографии, на которых ее ноги выглядят значительно стройнее, поэтому поклонники не удержались и пустили в адрес модели несколько шпилек - мол, все относительно?

Так, звезда поделилась официальными кадрами из фотосессии для Swimsuit и они разительно отличаются от тех, которые сделали папарацци. Интересно, будет ли звезда комментировать манипуляции с редакторами?

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Официальные фото

Эшли Грэм заподозрили в борьбе с целлюлитом при помощи фотошопа
Эшли Грэм заподозрили в борьбе с целлюлитом при помощи фотошопа


Неофициальные фото

Эшли Грэм заподозрили в борьбе с целлюлитом при помощи фотошопа
Эшли Грэм заподозрили в борьбе с целлюлитом при помощи фотошопа
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 Теги: Эшли Грэм, фотошоп

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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