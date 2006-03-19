Эшли Грэм заподозрили в борьбе с целлюлитом при помощи фотошопа

Фанаты сравнили официальные фотографии модели со снимками, сделанными папарацци.



Плюс-сайз модель Эшли Грэм известна своей философией о бодипозитиве и часто появляется в скандалах, связанных с фотошопом ее фигуры, сообщает



Накануне в Инстаграми Эшли появились фотографии, на которых ее ноги выглядят значительно стройнее, поэтому поклонники не удержались и пустили в адрес модели несколько шпилек - мол, все относительно?



Так, звезда поделилась официальными кадрами из фотосессии для Swimsuit и они разительно отличаются от тех, которые сделали папарацци. Интересно, будет ли звезда комментировать манипуляции с редакторами?



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Официальные фото









Неофициальные фото





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Плюс-сайз модель Эшли Грэм известна своей философией о бодипозитиве и часто появляется в скандалах, связанных с фотошопом ее фигуры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец Накануне в Инстаграми Эшли появились фотографии, на которых ее ноги выглядят значительно стройнее, поэтому поклонники не удержались и пустили в адрес модели несколько шпилек - мол, все относительно?Так, звезда поделилась официальными кадрами из фотосессии для Swimsuit и они разительно отличаются от тех, которые сделали папарацци. Интересно, будет ли звезда комментировать манипуляции с редакторами?Официальные фотоНеофициальные фото



