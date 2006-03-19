Раздел: Культура
Эшли Грэм заподозрили в борьбе с целлюлитом при помощи фотошопа
Фанаты сравнили официальные фотографии модели со снимками, сделанными папарацци.
Плюс-сайз модель Эшли Грэм известна своей философией о бодипозитиве и часто появляется в скандалах, связанных с фотошопом ее фигуры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Накануне в Инстаграми Эшли появились фотографии, на которых ее ноги выглядят значительно стройнее, поэтому поклонники не удержались и пустили в адрес модели несколько шпилек - мол, все относительно?
Так, звезда поделилась официальными кадрами из фотосессии для Swimsuit и они разительно отличаются от тех, которые сделали папарацци. Интересно, будет ли звезда комментировать манипуляции с редакторами?
Читайте также: Астрологи назвали пять самых истеричных знаменитостей
Официальные фото
Неофициальные фото
Плюс-сайз модель Эшли Грэм известна своей философией о бодипозитиве и часто появляется в скандалах, связанных с фотошопом ее фигуры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Накануне в Инстаграми Эшли появились фотографии, на которых ее ноги выглядят значительно стройнее, поэтому поклонники не удержались и пустили в адрес модели несколько шпилек - мол, все относительно?
Так, звезда поделилась официальными кадрами из фотосессии для Swimsuit и они разительно отличаются от тех, которые сделали папарацци. Интересно, будет ли звезда комментировать манипуляции с редакторами?
Читайте также: Астрологи назвали пять самых истеричных знаменитостей
Официальные фото
Неофициальные фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
873
0
Оставьте свой комментарий