Камалия похвасталась новым фото с мужем

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В Фейсбуке и Инстаграме Камалия Захур поделилась новыми фотками с благотворительного вечера в Монако, на котором она присутствовала вместе с мужем.Новый семейный снимок певица подписала следующим образом: "Перед ужином с принцем Монако Альбертом II.".Фото с принцем Монако Камалия подписала так: "С принцем Монако, его величеством Альбертом вторым на благотворительном ужине его фонда,который устроилa организация Monaco Private Label, членом которой я являюсь. Собрали $713,000.00".Поклонники искупали Камалию в комплиментах не только за ее роскошный образ, но и за то, каким благим делом она занимается, собирая средства в рамках благотворительных мероприятий для обеспечения украинских клиник необходимым оборудованием и лечения простых людей.