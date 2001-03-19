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Раздел: Культура  
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Беременная Лилия Ребрик поделилась свежим фото

Беременная Лилия Ребрик поделилась свежим фото Телеведущая показала, как начинает свой новый день.

Буквально несколько часов назад Лилия Ребрик поделилась свежим фото в Инстаграме, подписав его так: "А у нас нова студія! Все по-новому, по-весняному, затишно, як вдома... Ви з нами? Діліться враженнями! Доброго ранку!!! Ми скучили!!!".

На этом снимке телеведущая запечатлена в красивом сером костюме, подчеркивающем ее круглый животик.

"Ви така гарна!", "Ліля, Ви така сонячна людина, що завжди, дивлячись на Вас, хочеться посміхатися))", "Ви неймовірна! бережіть себе!", "Ліля, Ви дуже чарівна! Вигляд маєте блисучий!!))" и еще много подобных комментариев оставили под новой фоткой Лилии ее преданные фолловеры.

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Почти семь тысяч человек оценили образ беременной Лилии Ребрик с помощью лайков.

Беременная Лилия Ребрик поделилась свежим фото
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 Теги: Лилия Ребрик, беременность

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Сегодня, 11:21 » Автор: Валерия Янобекова
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