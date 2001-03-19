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Раздел: Культура  
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Экс-солистка «NIKITA» удивила гибким телом

Экс-солистка «NIKITA» удивила гибким теломМужская половина поклонников певицы в восторге от увиденного на фото.

Анастасия Кумейко не раз заставляла своих подписчиков в Инстаграме краснеть, выкладывая пикантные снимки из личного архива.

На этот раз певица поделилась кадром из недавней фотосессии, на котором продемонстрировала идеальную растяжку и гибкость своего тела.

Подписала Настя снимок так: "Максимально растягиваю удовольствие)". На что в ответ получила множество аналогичных ответов: "Какая умничка... секси девочка!", "Божественная!!!", "Точеная фигурка!", "Красивое у Вас «удовольствие», я отмечу)".

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Более трех тысяч фолловеров Анастасии оценили ее новую фотографию, поставив лайки.

Экс-солистка «NIKITA» удивила гибким телом
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 Теги: Анастасия Кумейко, гибкость

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Сегодня, 13:26 » Автор: Валерия Янобекова
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