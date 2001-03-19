Раздел: Культура
Экс-солистка «NIKITA» удивила гибким телом
Мужская половина поклонников певицы в восторге от увиденного на фото.
Анастасия Кумейко не раз заставляла своих подписчиков в Инстаграме краснеть, выкладывая пикантные снимки из личного архива.
На этот раз певица поделилась кадром из недавней фотосессии, на котором продемонстрировала идеальную растяжку и гибкость своего тела.
Подписала Настя снимок так: "Максимально растягиваю удовольствие)". На что в ответ получила множество аналогичных ответов: "Какая умничка... секси девочка!", "Божественная!!!", "Точеная фигурка!", "Красивое у Вас «удовольствие», я отмечу)".
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Более трех тысяч фолловеров Анастасии оценили ее новую фотографию, поставив лайки.
Анастасия Кумейко не раз заставляла своих подписчиков в Инстаграме краснеть, выкладывая пикантные снимки из личного архива.
На этот раз певица поделилась кадром из недавней фотосессии, на котором продемонстрировала идеальную растяжку и гибкость своего тела.
Подписала Настя снимок так: "Максимально растягиваю удовольствие)". На что в ответ получила множество аналогичных ответов: "Какая умничка... секси девочка!", "Божественная!!!", "Точеная фигурка!", "Красивое у Вас «удовольствие», я отмечу)".
Читайте также: Поклонники ужаснулись внешнему виду Дженнифер Лопес
Более трех тысяч фолловеров Анастасии оценили ее новую фотографию, поставив лайки.
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